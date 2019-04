Nguyên cán bộ quản lý thị trường tử vong tại trại tạm giam

Liên quan đến vụ ông Ng.V.Q (Nguyên Đội phó Đội Quản lý thị trường số 8, Cục Quản lý thị trường Nghệ An) tử vong sau gần 3 tháng bị tạm giam, sáng 23/4, thông tin từ người thân ông Q cho biết, trước đó Viện pháp y Quốc gia (Hà Nội) đã hoàn thành công tác khám nghiệm tử thi. Đây là cơ quan pháp y do người nhà yêu cầu để đảm bảo khách quan.

Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm, người thân nhận thi thể ông Q về để khâm liệm

Quá trình khám nghiệm có sự chứng kiến của đại diện gia đình, bước đầu phát hiện ông Q bị gãy xương sườn số 5, lách và tim to... Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, lấy mẫu bệnh phẩm, người thân đã nhận thi thể để khâm liệm.



Như VOV.VN đã thông tin trước đó, ngày 22/4, người thân ông Ng.V.Q (SN 1969) cho biết, vào khoảng 1h sáng cùng ngày, họ bất ngờ nhận được thông tin từ trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An cho biết, ông Q đã được đưa vào bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Ngay sau đó, người thân vội đến bệnh viện, thì được các bác sĩ tại đây cho biết, tình trạng của ông Q đã chuyển biến xấu khó qua khỏi. Đến khoảng 8h15’ cùng ngày, các bác sĩ thông báo ông Q đã tử vong. Trước cái chết bất ngờ của ông Q người thân đã yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân sự việc.

Ông Ng.V.Q nguyên là Đội phó Đội QLTT số 8 (đóng tại huyện Thanh Chương, Nghệ An) cùng 3 cán bộ khác của đội bị tố "làm luật" một thầy lang bốc thuốc trên địa bàn xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương. Vào cuộc điều tra, tháng 1/2019, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Q và 2 cán bộ khác để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản.

Theo người thân ông Q cho biết, trước đây ông Q khỏe mạnh, không có tiểu sử bệnh. Trong quá trình ông bị tạm giữ, người nhà đến gửi đồ vào và hỏi thăm thì được biết ông vẫn khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ.

