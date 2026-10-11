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Nguyên kế toán Ban quản lý dự án bị bắt vì tham ô tài sản

Chủ Nhật, 16:17, 11/10/2026
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VOV.VN - Từ tháng 2/2018 - 10/2023, Đặng Thị Lý đã lập, ký giả mạo chữ ký của Giám đốc Ban Quản lý dự án trên 111 hồ sơ, ủy nhiệm chi giả từ đó chiếm đoạt số tiền hơn 30 tỷ đồng.


Ngày 11/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Đặng Thị Lý (sinh năm 1981, nguyên Kế toán Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai cũ) về tội “Tham ô tài sản”.

nguyen ke toan ban quan ly du an bi bat vi tham o tai san hinh anh 1
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai công bố quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Thị Lý.

Trước đó, ngày 30/9/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm liên quan đến bà Đặng Thị Lý, khi đó là viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bát Xát; nguyên Kế toán Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát.

Quá trình điều tra, xác định trong thời gian từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2023, Đặng Thị Lý đã lập, ký giả mạo chữ ký của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát trên 111 hồ sơ, ủy nhiệm chi giả, làm thủ tục rút tiền bảo hành đối với các công trình, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát làm chủ đầu tư trái quy định, từ đó chiếm đoạt số tiền hơn 30 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến ngày 11/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với Đặng Thị Lý để điều tra về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của Đặng Thị Lý và các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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Vụ án làm sai kết quả quan trắc: Tiếp tục điều tra dấu hiệu tội tham ô tài sản

VOV.VN - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) đã khởi tố 28 bị can về hành vi “Giả mạo trong công tác”. Qua điều tra, C04 còn xác định vụ án có dấu hiệu của các tội “Tham ô tài sản”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”.

CTV Lâm Bùi/VOV-Tây Bắc
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