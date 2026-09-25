Tham ô tài sản, cựu nhân viên Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn lãnh án

Ngày 25/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản do 2 bị cáo Nguyễn Quốc Việt và Thái Xuân Bình thực hiện. Vụ việc xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên đá quý Sài Gòn (Công ty SJC).Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Việt (SN 1987, cựu nhân viên Phòng kinh doanh Công ty SJC) và Thái Xuân Bình (SN 1976, cựu nhân viên Công ty SJC) cùng mức án 15 năm tù và cùng tội danh “Tham ô tài sản”. Hội đồng xét xử còn buộc các bị cáo liên đới nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Hai bị cáo Nguyễn Quốc Việt và Thái Xuân Bình tại tòa

Theo cáo trạng, cuối tháng 3/2016, Việt được phân công phụ trách kho nữ trang 24K và nguyên liệu Phòng Kinh doanh nữ trang sỉ của Công ty SJC.

Trong quá trình làm việc, Việt biết giá vàng miếng SJC móp méo được SJC mua vào có giá trị cao hơn so với vàng nguyên liệu 9999 (vàng trôi nổi) trên thị trường, cạnh đó, SJC có chính sách gia công vàng miếng SJC móp méo thành vàng nhẫn SJC 9999 và nữ trang, ngoài ra Công ty SJC chỉ quản lý trọng lượng vàng, lợi dụng “kẽ hở” này Việt đã thực hiện việc tráo vàng của SJC.

Nguyễn Quốc Việt đã thỏa thuận với Bình (cựu nhân viên Công ty SJC, nghỉ việc từ năm 2019) chiếm đoạt số vàng móp méo từ trong kho của Công ty SJC. Sau đó, Bình sẽ đem số vàng chiếm đoạt được đến bán tại Công ty SJC. Tiếp đó, Bình mua vàng 9999 trôi nổi trên thị trường từ Hồ Bá Phúc (nhân viên tiệm vàng Ngọc Nhiệm) để đưa cho Việt bù đắp vào số vàng miếng SJC móp méo đã chiếm đoạt để hưởng số tiền chênh lệch.

Ngày 6/5/2025, Việt nói Bình liên hệ với Phúc để mua 30 lượng vàng 9999 nguyên liệu để bù đắp vào số vàng miếng SJC móp méo Việt sẽ chiếm đoạt từ kho của Phòng kinh doanh nữ trang sỉ.

Ngày hôm sau, 7/5/2025, sau khi nhân viên kế toán kiểm kê, đối chiếu xuất nhập tồn, Việt đã vào kho của Phòng kinh doanh nữ trang sỉ do Việt quản lý thực hiện chiếm đoạt số lượng 30 lượng vàng miếng SJC móp méo, đưa cho Bình.

Sau đó, Bình đưa số vàng này cho vợ là Dương Ngọc Thúy Nhiên đem đến Công ty SJC bán. Tuy nhiên, nhân viên tại đây phát hiện dấu hiệu bất thường nên đã trình báo Cơ quan Công an.

Công ty SJC sau đó tiến hành kiểm kê tồn kho đã phát hiện trong kho vàng nữ trang 24K và vàng nguyên liệu do Việt quản lý thất thoát số vàng là 30 lượng vàng nguyên liệu nữ trang 9999.

Tại CQĐT, Việt và Bình còn khai nhận, cũng bằng thủ đoạn này các bị cáo đã thực hiện trót lọt 2 lần, chiếm đoạt tổng cộng số lượng 44 lượng vàng miếng SJC từ kho SJC vào các ngày 25/4 và 5/5/2025, hưởng lợi bất chính tổng số tiền hơn 400 triệu đồng.

Tại phiên tòa, cả 2 bị cáo đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Hai bị cáo cũng đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Từ đó Hội đồng xét xử đã xem xét và tuyên án (cùng 15 năm tù) đối với 2 bị cáo, thấp hơn mức đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát.

Trước đó, trong phần luận tội đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt 2 bị cáo cùng mức án từ 17 -18 năm tù.