Nguyên nhân vụ em trai chém trọng thương cả nhà anh ruột ở Bình Phước

Người đàn ông chặn xe buýt rồi chém lốp bị khởi tố

VOV.VN - Do bức xúc vì bị xe buýt tạt đầu, nam thanh niên lái xe ô tô con đã phóng lên chặn đầu rồi cầm dao quắm ra chém vào lốp xe buýt. Ngày 28/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với nam thanh niên này về hành vi “Hủy hoại tài sản”.