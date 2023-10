Nhà đầu tư là bị hại trong vụ án Tân Hoàng Minh sẽ được nhận lại tài sản

Ngày 2/10, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an quý III năm 2023. Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an chủ trì họp báo.

Trả lời tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết: Đối với vụ án xảy ra ở công ty Tân Hoàng Minh, Cơ quan điều tra xác định số bị hại là hơn 6.000 người, đã thu hồi hơn 8.600 tỷ đồng. Theo quy định thì đây là vật chứng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) trả lời báo chí ngày 2/10. (Ảnh: Trọng Phú)

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết: "Khi tòa án tuyên án, kết luận thì tang vật, tài sản này sẽ được trả lại cho người dân. Tôi nghĩ chắc chắn rằng nhà đầu tư sẽ được nhận lại số tiền này, nhưng theo đúng thủ tục tố tụng."

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo C03 cho biết, số lượng bị hại là rất lớn. Quá trình xét xử, tòa án sẽ kiểm tra từng bị hại. "Nhà đầu tư cần theo dõi sát quá trình xét xử để có thể nhận lại tài sản." - Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh.

Cũng theo lãnh đạo C03, Cơ quan điều tra rất nỗ lực truy thu tài sản theo phương châm là “bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư”. Nhiều nhà đầu tư do thiếu thông tin nên đã gặp khó khăn trong việc thu hồi tài sản. Tinh thần của cơ quan điều tra là triệt để thu hồi tài sản, trả lại cho người dân.

Trước đó, C03 đã ra Kết luận điều tra, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở Tân Hoàng Minh. Trong đó có ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh. Các bị can được xác định dùng nhiều thủ đoạn gian dối để phát hành trái phép 9 gói trái phiếu riêng lẻ đứng tên Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty cổ phần đầu tư & dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty cổ phần Cung Điện Mùa Đông. Tổng giá trị của các gói trái phiếu này là 10.030 tỷ đồng.