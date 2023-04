Nhận chở thuê 12.000 bao thuốc lá nhập lậu thì bị công an bắt quả tang

Vào khoảng 0h30 ngày 21/4, trên tuyến Quốc lộ Nam Sông Hậu, thuộc thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, Tổ tuần tra thuộc Công an huyện Kế Sách tiến hành dừng ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát: 67A-024.43 do Đoàn Quốc Nhã (SN 1980, trú phường 5, Quận 8, TP.HCM) điều khiển.

Tài xế Đoàn Quốc Nhã.

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có chứa 12.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu, trong đó có 7.000 bao nhãn hiệu Jet, 3.000 bao nhãn hiệu Hero và 2.000 bao nhãn hiệu Scott.

Đối tượng Đoàn Quốc Nhã cùng tang vật bị lực lượng công an bắt quả tang

Qua làm việc ban đầu, lái xe khai nhận, trước đó đã nhận chở thuê số thuốc lá trên từ tỉnh Long An về Sóc Trăng để tiêu thụ, khi đến địa điểm trên thì bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện quả tang.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.