Nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 2 tỷ đồng bằng chiêu bài "vay tiền đáo hạn"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Đồng Nai cho biết, đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Huân (SN 1996, trú tại phường Hố Nai, TP Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Công an TP Đồng Nai tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Huân. Ảnh: Công an Đồng Nai

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Huân vốn là nhân viên của một ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Do gặp khó khăn về tài chính và mất khả năng thanh toán các khoản nợ cá nhân, Huân đã nảy sinh ý định lợi dụng uy tín và vị thế nghề nghiệp của mình để trục lợi.

Để con mồi sập bẫy, Huân tung ra thông tin gian dối rằng đang có khách hàng cần vay tiền gấp để đáo hạn ngân hàng. Đối tượng cam kết sẽ hoàn trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi chỉ trong thời gian ngắn sau khi ngân hàng giải ngân.

Tinh vi hơn, để tạo vỏ bọc hoàn hảo và củng cố niềm tin, Huân đã sử dụng chính hồ sơ vay vốn, hợp đồng tín dụng của người thân để làm căn cứ thuyết phục các nạn nhân. Bằng thủ đoạn này, Huân đã nhiều lần vay mượn và chiếm đoạt tổng số tiền trên 2 tỷ đồng của các bị hại.

Nhằm phục vụ công tác điều tra và xử lý triệt để vụ án, cơ quan công an kêu gọi những người có liên quan chủ động phối hợp, cung cấp thông tin và kịp thời để hỗ trợ công tác điều tra.