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Cải chính

Nhân viên ngân hàng lừa khách VIP, chiếm đoạt hơn 31 tỷ đồng

Thứ Hai, 19:24, 02/11/2026
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VOV.VN - Ngày 2/11, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam một nhân viên ngân hàng cùng đồng phạm, vì đã “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng bị khởi tố, tạm giam là Trần Thị Kim Anh (41 tuổi) trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk và Trần Đại Nghĩa (40 tuổi) trú tại TP.Đà Nẵng.

Theo điều tra ban đầu, Kim Anh là nhân viên chăm sóc khách hàng ưu tiên tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lợi dụng vị trí công tác và sự tin tưởng của khách hàng, đối tượng đã cầm điện thoại của khách rồi hướng dẫn khách đăng nhập ứng dụng ngân hàng điện tử, sau đó bí mật thao tác chuyển nhượng quyền sở hữu các sổ tiết kiệm trực tuyến sang cho Nghĩa. Hai đối tượng liên lạc, trao đổi việc chuyển nhượng thông qua các ứng dụng Zalo và Telegram.

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Hai đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Bước đầu, Kim Anh khai nhận từ tháng 7 đến tháng 9-2026 đã cùng Nghĩa thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của 5 khách hàng, với tổng số tiền hơn 31,7 tỷ đồng. Số tiền này được chuyển cho Nghĩa để phục vụ hoạt động đầu tư, mua bán tiền mã hóa.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, xác minh dòng tiền và làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân không giao điện thoại đang đăng nhập ứng dụng ngân hàng cho người khác tự ý thao tác; tuyệt đối bảo mật mật khẩu, mã OTP và trực tiếp kiểm tra nội dung trước khi xác nhận mọi giao dịch, nhằm tránh bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

PV/VOV-Tây Nguyên
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