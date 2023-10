Nhật Nam dùng hơn 4.000 tỉ chi lãi, gốc cho các cá nhân dù chưa kinh doanh gì

VOV.VN - Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, Công ty Nhật Nam đã sử dụng hơn 4.000 tỷ đồng để trả tiền gốc và lãi cho các cá nhân. "Chưa kinh doanh gì mà đã lấy tiền người sau trả lãi cho người trước" - Thiếu tướng Tùng nói tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức vào chiều 2/10.