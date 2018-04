Nhiều học sinh tiểu học bị cướp dây chuyền ở Nam Định

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 9/4, một đối tượng lạ mặt, lợi dụng lúc phụ huynh học sinh trường Tiểu học Hải Hưng đưa con đến lớp đã trà trộn, dùng lời lẽ đe dọa cướp đi khoảng 15 - 16 dây chuyền bạc của học sinh lớp một.

Trường Tiểu học Hải Hưng, nơi xảy ra vụ việc.

Sự việc sau đó được phát giác khi cô giáo vào lớp học. Ngay sau đó đã được nhà trường báo cáo công an xã Hải Hưng. Nhận được tin báo công an xã cùng lực lượng công an huyện Hải Hậu có mặt bước đầu điều tra sự việc.

Trao đổi với báo chí, ông Ngô Minh Chiều – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Hưng cho biết, ngay sau sự việc xảy ra lực lượng công an đang trích xuất camera an ninh, tiến hành làm việc với các phụ huynh học sinh để thống kê về số tài sản bị kẻ gian lấy mất.

Tuy nhiên, do các cháu còn nhỏ không nhớ được chính xác sự việc nên quá trình rà soát các đối tượng gặp nhiều khó khăn. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ./.

