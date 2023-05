Nhiều "tổ lái" bị cảnh sát vây bắt trên đường phố

Bắt nhóm trộm xe máy chuyên nghiệp nhờ thiết bị định vị tại Bình Dương

VOV.VN - Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang hoàn tất hồ sơ bàn giao nhóm trộm cắp xe máy chuyên nghiệp cho Công an thành phố Thủ Dầu Một điều tra theo thẩm quyền.