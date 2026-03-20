Nhóm 9 đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh bị bắt giữ

Thứ Sáu, 08:15, 20/03/2026
VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an xã Tân Kỳ đã bắt giữ nhóm 9 đối tượng có độ tuổi từ 16 đến 20, do Thái Đình Thắng cầm đầu, đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp, tiêu thụ và chứa chấp xe mô tô trộm cắp trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Bắc Ninh.

Trước đó, từ cuối tháng 12/2025 đến đầu tháng 3/2026, tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe mô tô với thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp. Các đối tượng thường hành động nhanh chóng, liều lĩnh, gây bức xúc trong Nhân dân.

nhom 9 doi tuong trom cap xe may lien tinh bi bat giu hinh anh 1
Đối tượng Thái Đình Thắng. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Trước tình hình trên, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng đã xác lập chuyên án, huy động nhiều lực lượng phối hợp điều tra, truy bắt.

Qua xác minh, Ban chuyên án xác định nhóm gồm 9 đối tượng do Thái Đình Thắng (sinh năm 2007, trú xã Vân Du, tỉnh Nghệ An) cầm đầu. Thắng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, không có việc làm ổn định, thường xuyên tụ tập các đối tượng khác. Nhóm này sử dụng xe mô tô không gắn biển kiểm soát, di chuyển qua nhiều địa bàn để tìm sơ hở, bố trí người cảnh giới rồi thực hiện hành vi trộm cắp.

nhom 9 doi tuong trom cap xe may lien tinh bi bat giu hinh anh 2
Các đối tượng trộm cắp xe liên tỉnh bị Cơ quan Công an bắt giữ. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Sau thời gian theo dõi, trong các ngày 15 và 16/3/2026, lực lượng chức năng đã phá thành công chuyên án, đồng loạt bắt giữ các đối tượng trước khi chúng có ý định bỏ trốn ra các tỉnh phía Bắc. Ngoài Thắng, 8 đối tượng còn lại (đều trú tại xã Vân Du, tỉnh Nghệ An) bị bắt giữ về các hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm xe mô tô trên địa bàn Nghệ An và Bắc Ninh trong thời gian nói trên. Không chỉ bán xe lấy tiền tiêu xài, nhóm này còn sử dụng xe trộm cắp để tụ tập, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng trên các tuyến đường liên xã.

nhom 9 doi tuong trom cap xe may lien tinh bi bat giu hinh anh 3
Tang vật chuyên án thu giữ. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Đến nay, Ban chuyên án đã thu giữ 9 xe mô tô bị trộm cắp với tổng giá trị gần 200 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thái Đình Thắng và các đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

3 thanh thiếu niên trộm xe máy lấy tiền chơi game

VOV.VN - Lợi dụng sự chủ quan, sơ hở của người dân, 3 thanh thiếu niên trên địa bàn phường Vinh Lộc, Nghệ An đã thực hiện hành vi trộm cắp xe máy để có tiền chơi game. Tuy nhiên, hành vi này nhanh chóng bị lực lượng Công an phát hiện, xử lý.

Bá Thăng/VOV.VN
