Nhóm đòi nợ thuê mang bình gas, quan tài dọa nạn nhân: Bắt 5 đối tượng cầm đầu

Ngày 24/2, công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ công an đấu tranh, triệt phá tổ chức tội phạm “núp bóng” công ty Luật TNHH Pháp Việt (số 07, đường Lê Văn Huân, Phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), thực hiện hành vi đe dọa, khủng bố, nhằm cưỡng đoạt tài sản. Công an Tiền Giang đã khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” và ra lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can là thành viên của công ty này: Hà Thị Hiệp và Nguyễn Thanh Hải, Trần Văn Châu, Hồ Quốc Hùng, Nguyễn Đình Thành và tạm giữ hình sự nhiều đối tượng khác để mở rộng điều tra.

Đối tượng Trần Văn Châu, Phó giám đốc Công ty Luật Pháp Việt đã bị công an bắt giữ

Vụ án được phanh phui từ hành vi đe dọa, khủng bố nạn nhân xảy ra tại một trường học trên địa bàn thị xã Cai Lậy do đối tượng Hà Thị Hiệp (ngụ huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu. Hiệp là nhân viên thuộc nhóm 11 của công ty Luật TNHH Pháp Việt, do Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1988, ngụ Phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng nhóm. Bị Hiệp và đồng bọn khủng bố, nạn nhân tố cáo với cơ quan Công an. Từ đó, Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành điều tra, xác lập chuyên án và sau 2 tháng, phá án thành công.

Quá trình điều tra, thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ, xác định đây là tổ chức tội phạm hoạt động núp bóng doanh nghiệp công ty Luật TNHH Pháp Việt. Các nhân viên, sau khi vào công ty làm việc, được phân về các nhóm, được “huấn luyện” thủ đoạn đòi nợ, được giao hồ sơ khách hàng còn nợ tiền và thông tin cá nhân, các nhóm trưởng sẽ hướng dẫn nhân viên cách thức đòi tiền, theo cấp độ tăng dần, trước tiên là gọi điện đe dọa khách hàng trả tiền. Sau đó đe dọa giết người thân và tiếp đến là mang bình ga, quan tài đến nhà của khách hàng dọa cho nổ…

Cơ quan công an khám xét công ty Luật TNHH Pháp Việt

Trung bình mỗi tháng, công ty nhận từ 141.000 đến 241.000 hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả được để phân chia cho các nhân viên công ty đòi nợ khoảng 15 đến 20 tỷ đồng. Công ty được trả từ 25% đến 35% trên tổng số tiền thu được để trả lương cho nhân viên và mua các công cụ, phương tiện phục vụ việc đe dọa, khủng bố người nợ tiền. Mỗi đối tượng gọi là nhân viên công ty, đòi từ 120 triệu đồng đến 150 triệu đồng và có quy định tỷ lệ phần trăm mức thưởng cụ thể theo số tiền đòi được. Bước đầu cơ quan công an xác định có trên 1.000 bị hại ở các địa phương: Tiền Giang, Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội…

Công ty Luật TNHH Pháp Việt, thành lập từ tháng 4/2020, có khoảng 200 nhân viên và thuê một người đứng tên đăng ký pháp nhân, chuyên hoạt động đòi nợ thuê dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen Công an Tiền Giang và các đơn vị của Bộ đã có thành tích xuất sắc trong vụ án này./.