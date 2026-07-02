Nhóm đối tượng đăng lậu 26.000 bộ phim, thu lợi 308 tỉ đồng bị khởi tố

Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an vừa tiến hành khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", "Rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các địa phương liên quan

Cụ thể, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vi phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan trong việc sao chép, đăng tải các bộ phim lên mạng Internet, qua đó thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn từ hoạt động quảng cáo có quy mô hoạt động trên không gian mạng xuyên quốc gia do nhóm đối tượng Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh điều hành.

Đối tượng Nguyễn Đình Minh Khoa và Nguyễn Trung Anh. (Ảnh: Công an cung cấp)

Qua điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2020 đến tháng 4/2026, các đối tượng đã tạo lập hơn 100 trang web để đăng tải hơn 26.000 bộ phim được sao chép bất hợp pháp, không có bản quyền, không có sự đồng ý, cho phép của chủ sở hữu, thu hút lượng lớn người dùng trên thế giới truy cập xem phim, thu được khoảng 12,85 triệu USDT (quy đổi được khoảng 308,4 tỷ đồng) tiền quảng cáo trên các trang web.

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 1/7/2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đã khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", "Rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các địa phương liên quan; đồng thời khởi tố đối với 7 đối tượng.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh bị khởi tố về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" và tội "Rửa tiền", quy định tại Điều 225 và Điều 324 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Phước Toàn, Doãn Thành Luân và Nguyễn Khương Duy bị khởi tố về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.