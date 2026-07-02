English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhóm đối tượng đăng lậu 26.000 bộ phim, thu lợi 308 tỉ đồng bị khởi tố

Thứ Năm, 09:05, 02/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh và các đối tượng đã sao chép, đăng tải bất hợp pháp 26.000 bộ phim lên mạng, thu lợi bất chính 308,4 tỷ đồng.

Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an vừa tiến hành khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", "Rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các địa phương liên quan

Cụ thể, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vi phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan trong việc sao chép, đăng tải các bộ phim lên mạng Internet, qua đó thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn từ hoạt động quảng cáo có quy mô hoạt động trên không gian mạng xuyên quốc gia do nhóm đối tượng Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh điều hành.

nhom doi tuong dang lau 26.000 bo phim, thu loi 308 ti dong bi khoi to hinh anh 1
Đối tượng Nguyễn Đình Minh Khoa và Nguyễn Trung Anh. (Ảnh: Công an cung cấp)

Qua điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2020 đến tháng 4/2026, các đối tượng đã tạo lập hơn 100 trang web để đăng tải hơn 26.000 bộ phim được sao chép bất hợp pháp, không có bản quyền, không có sự đồng ý, cho phép của chủ sở hữu, thu hút lượng lớn người dùng trên thế giới truy cập xem phim, thu được khoảng 12,85 triệu USDT (quy đổi được khoảng 308,4 tỷ đồng) tiền quảng cáo trên các trang web.

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 1/7/2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đã khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", "Rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các địa phương liên quan; đồng thời khởi tố đối với 7 đối tượng.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh bị khởi tố về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" và tội "Rửa tiền", quy định tại Điều 225 và Điều 324 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Phước Toàn, Doãn Thành Luân và Nguyễn Khương Duy bị khởi tố về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

bo-ca-1780487557086779400545.jpg

Đánh sập hàng loạt trang phim lậu, khởi tố gần 100 bị can

VOV.VN -Trong gần 1 tháng cao điểm, lực lượng chức năng đã rà soát, phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ để ngăn chặn nhiều trang mạng có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Cụ thể, đã xử lý 19 trang mạng phát tán phim vi phạm và 27 trang mạng bán hàng vi phạm quyền sở hữu công nghiệp...

Trọng Phú/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cần chấm dứt tình trạng vi phạm bản quyền, đánh cắp chất xám trên nền tảng số
Cần chấm dứt tình trạng vi phạm bản quyền, đánh cắp chất xám trên nền tảng số

VOV.VN - Trong nhiều năm, tình trạng vi phạm bản quyền các tác phẩm âm nhạc, điện ảnh trên không gian số từng diễn ra phổ biến. Thế nhưng, câu chuyện bản quyền giờ đây không còn chỉ là lời kêu cứu đơn lẻ của nghệ sỹ mà đã bước vào giai đoạn siết chặt quản lý, xử lý hình sự và hoàn thiện hành lang pháp lý.

Cần chấm dứt tình trạng vi phạm bản quyền, đánh cắp chất xám trên nền tảng số

Cần chấm dứt tình trạng vi phạm bản quyền, đánh cắp chất xám trên nền tảng số

VOV.VN - Trong nhiều năm, tình trạng vi phạm bản quyền các tác phẩm âm nhạc, điện ảnh trên không gian số từng diễn ra phổ biến. Thế nhưng, câu chuyện bản quyền giờ đây không còn chỉ là lời kêu cứu đơn lẻ của nghệ sỹ mà đã bước vào giai đoạn siết chặt quản lý, xử lý hình sự và hoàn thiện hành lang pháp lý.

Khởi tố 23 đối tượng sử dụng công nghệ cao để xâm phạm bản quyền
Khởi tố 23 đối tượng sử dụng công nghệ cao để xâm phạm bản quyền

VOV.VN - Bộ Công an cho biết, Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố 23 đối tượng có hành vi sử dụng Công nghệ cao để Xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Khởi tố 23 đối tượng sử dụng công nghệ cao để xâm phạm bản quyền

Khởi tố 23 đối tượng sử dụng công nghệ cao để xâm phạm bản quyền

VOV.VN - Bộ Công an cho biết, Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố 23 đối tượng có hành vi sử dụng Công nghệ cao để Xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Bản quyền nhiếp ảnh: Vô tư xâm phạm!
Bản quyền nhiếp ảnh: Vô tư xâm phạm!

Nạn đạo ảnh ở Việt Nam ngày càng tồi tệ. Người ta ngang nhiên lấy ảnh của bất kỳ ai để sử dụng cho cả mục đích thương mại

Bản quyền nhiếp ảnh: Vô tư xâm phạm!

Bản quyền nhiếp ảnh: Vô tư xâm phạm!

Nạn đạo ảnh ở Việt Nam ngày càng tồi tệ. Người ta ngang nhiên lấy ảnh của bất kỳ ai để sử dụng cho cả mục đích thương mại

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật