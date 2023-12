Nhóm làm giả giấy phép lái xe sa lưới tại Cao Bằng

Công an tỉnh Cao Bằng vừa khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam với Đinh Hải Long (SN 1982, đăng ký HKTT: Tổ 16, phường Sông Hiến, Tp. Cao Bằng) về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lục Thị Xanh (SN 1980, đăng ký HKTT: Xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) cùng về tội danh.

Đinh Hải Long tại Cơ quan Công an tỉnh Cao Bằng (Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng)

Cơ quan Công an xác định, Đinh Hải Long biết nhiều người có nhu cầu làm Giấy phép lái xe mô tô nhưng ngại phải đi thi sát hạch theo quy định. Vì vậy, từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023, Long đã nhận làm giả 12 Giấy phép lái xe (GPLX) mô tô của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng cho 12 người tại xã Đức Long, huyện Thạch An.

Trong đó, Long đã thông qua Lục Thị Xanh để nhận và làm giả 4 GPLX; thông qua Nông Thị Ly (sinh năm: 1987, nơi đăng ký HKTT: Xã Đức Xuân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) để nhận và làm giả 8 GPLX.

Trước đó, vào ngày 7/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã tiến hành các thủ tục Khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nông Thị Ly cũng về tội danh nêu trên. Với mỗi giấy phép lái xe, mỗi đối tượng nhận làm với giá 2.000.000 đồng và hưởng lợi 400.000 đồng/GPLX.

Thời gian qua, trên các trang mạng xã hội như Facebook, zalo xuất hiện công khai các dịch vụ chuyên cung cấp làm giả các loại Giấy phép lái xe (ô tô, mô tô) mà không cần phải đi thi. Việc người dân đặt mua, sử dụng các loại Giấy phép lái xe không do Cơ quan có thẩm quyền cấp là vi phạm pháp luật, tuỳ theo tính chất, mức độ có thể bị xử lý hình sự về Tội Làm giả con dấu, tài liệu cuả cơ quan, tổ chức; Tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 132/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021).

Cơ quan công an yêu cầu người dân không mua bán, sử dụng các loại GPLX, các loại tài liệu, giấy tờ mà không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không tiếp tay cho các đối tượng làm giả. Đối với những người dân đã đặt mua và có giấy phép lái xe giả cần tự giác giao nộp cho cơ quan công an địa phương; nếu cố tình sử dụng giấy tờ giả sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.