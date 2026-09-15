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Nhóm nghi phạm người nước ngoài trộm vàng ở Đắk Lắk, bỏ chạy hơn 40km thì bị bắt

Thứ Ba, 11:05, 15/09/2026
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VOV.VN - Một nhóm nghi phạm người nước ngoài vào một tiệm vàng ở phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, giả vờ giao dịch rồi lấy trộm 3 vòng kiềng bằng vàng trị giá khoảng 208 triệu đồng. Khi bỏ chạy, nhóm nghi phạm này bị lực lượng chức năng bắt giữ cách hiện trường hơn 40km.

Thông tin ban đầu từ phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, khoảng 7h07 ngày 15/9, hai nghi phạm người nước ngoài gồm một người đàn ông và một phụ nữ đến tiệm vàng T.V., ở tổ dân phố Long Bình Đông, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk.

Tại đây, người đàn ông giả vờ nói chuyện với chủ tiệm, trong khi người phụ nữ lén mở tủ, lấy 3 vòng kiềng bằng vàng, tổng trị giá khoảng 208 triệu đồng.

nhom nghi pham nguoi nuoc ngoai trom vang o Dak lak, bo chay hon 40km thi bi bat hinh anh 1
Nhóm nghi phạm người nước ngoài bị bắt giữ cách hiện trường khoảng 40km. (Ảnh: người dân địa phương)

Phát hiện hành vi của người phụ nữ, chủ tiệm tri hô. Trong lúc bỏ chạy, người này làm rơi toàn bộ số vàng vừa lấy ngay tại tiệm vàng.

Sau đó, hai người nhanh chóng lên một ô tô màu trắng mang biển kiểm soát 79A-481.xx đang chờ sẵn bên ngoài, rồi bỏ chạy theo hướng Gia Lai.

Khi ô tô di chuyển đến khu vực Quốc lộ 1D, thuộc phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, lực lượng chức năng đã bắt giữ nhóm nghi phạm trên xe ô tô. Vị trí bắt giữ cách tiệm vàng hơn 40km.

Hai đối tượng bỏ chạy từ tiệm vàng ra xe ô tô rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. (Clip từ camera nhà dân)

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định trên ô tô có 4 người, gồm 3 nam và 1 nữ. Những người này được xác định là người nước ngoài.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.

PV/VOV-Tây Nguyên
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