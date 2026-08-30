Cảnh báo trộm dịp 2/9: Đừng để nhà vắng thành “mồi ngon”

Đột nhập nhà dân lúc rạng sáng

Ngày 30/8, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Gia Lâm tiếp nhận trình báo của ông T.Q.M. (SN 1966, trú tại thôn Cam, xã Gia Lâm, Hà Nội) về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập trộm tài sản.

Theo trình báo, ông M. phát hiện nhà số 8 phố Cửu Việt, xã Gia Lâm bị đột nhập. Các tài sản bị mất gồm một iPad, một đồng hồ đeo tay, một cặp đeo chéo và 3,2 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản bị mất theo trình báo khoảng 150 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Gia Lâm nhanh chóng tổ chức truy xét và xác định Nguyễn Văn Tuyến (trú tại thôn Hoàng Kiêng, xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) là nghi phạm.

Đối tượng Tuyến tại cơ quan công an

Theo lời khai ban đầu, Tuyến trèo lên tầng 2 ngôi nhà trên phố Cửu Việt rồi đột nhập, lấy một chiếc đồng hồ, 3,2 triệu đồng, một chiếc iPad và một cặp đeo chéo nhãn hiệu LV.

Căn cứ đơn xin đầu thú của Nguyễn Văn Tuyến cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Gia Lâm đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Tuyến để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”, quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Cảnh giác trộm cắp dịp nghỉ lễ 2/9

Công an khuyến cáo, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều gia đình có thể đi du lịch, về quê hoặc tham gia các hoạt động vui chơi, khiến nhà ở, khu dân cư có thời điểm vắng người. Đây là thời điểm các đối tượng trộm cắp có thể lợi dụng sơ hở để gây án.

Người dân cần kiểm tra kỹ cửa ra vào, hệ thống khóa và các thiết bị an ninh trước khi rời khỏi nhà; hạn chế chia sẻ công khai lịch trình trên mạng xã hội và không nên cất giữ lượng lớn tiền mặt, tài sản có giá trị tại nhà.

Khi phát hiện người có biểu hiện nghi vấn, lang thang dò la hoặc có dấu hiệu đột nhập khu dân cư, người dân cần chủ động thông báo cho cơ quan công an. Trường hợp xảy ra mất trộm, cần giữ nguyên hiện trường và trình báo ngay công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, điều tra.