Nhóm thanh thiếu niên ở Đà Nẵng dàn cảnh cướp lại xe đã bán

Công an phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, bắt giữ nhóm thanh thiếu niên thực hiện hành vi cướp tài sản bằng hung khí.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tối 25/6, trong lúc tụ tập cà phê, nhóm thanh thiếu niên nảy sinh ý định chiếm đoạt lại chiếc xe mô tô mà một đối tượng trong nhóm trước đó đã bán cho người khác.

Sau khi bàn bạc, cả nhóm thống nhất gọi bị hại đến khu vực đường Hố Truông 2, phường Hòa Khánh với lý do giao lại biển kiểm soát xe.

Đến khoảng 22h cùng ngày, khi bị hại điều khiển xe mô tô đến điểm hẹn, các đối tượng bất ngờ dùng hung khí uy hiếp, xịt hơi cay khiến nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy. Cả nhóm đã chiếm đoạt 1 xe mô tô cùng 1 điện thoại di động trước khi rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Khánh phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Đà Nẵng khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét, triệu tập các đối tượng liên quan. Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Được biết, hồi tháng 4 vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hải Phòng bắt giữ các nghi phạm sử dụng hung khí, dàn cảnh rượt đuổi nhau, cướp xe máy trên nhiều tuyến phố.

Cụ thể, khoảng 1h30 ngày 13/4, Tổ công tác HP22 Công an phường Lê Chân (Hải Phòng) đang làm nhiệm vụ tại tuyến đường Hồ Sen (Lê Chân, Hải Phòng) phát hiện 2 xe máy rượt đuổi nhau tốc độ cao theo hướng Nguyễn Văn Linh - Tô Hiệu. Người ngồi phía sau xe rượt đuổi cầm 1 thanh kiếm dài 1m.

Tổ công tác tiếp cận, áp giải người cầm kiếm về trụ sở đơn vị, thu giữ 1 xe máy BKS: 17B6-488.07 và 1 thanh kiếm, các đối tượng còn lại bỏ chạy thoát.

Quá trình khai thác nhanh kẻ bị bắt giữ là Lê Văn Bảo Nam (SN 2010, ở Đông Hải, Thành phố Hải Phòng), được bạn mạng xã hội có nick facebook là “Chung Hieu” rủ đi cướp xe.

Đến 23h ngày 14/4, lực lượng Công an bắt giữ 5 thanh niên có liên quan đến hành vi cướp tài sản và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Quá trình điều tra xác định, Đoàn Chung Hiếu (SN 2009, trú tại phường Hải An, TP Hải Phòng) mua xe máy Honda - Airblade BKS: 34AA - 673.07 không giấy tờ.

Sau đó, Hiếu bán cho anh Trần Mạnh Quân (SN 2009, trú tại phường Đông Hải, Hải Phòng) với giá 14,5 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó Hiếu lên kế hoạch để cướp lại xe vì cho rằng xe không giấy tờ bị hại sẽ không dám trình báo cơ quan công an.

Ngày 12/4, tại khu vực quán Game G4 Tràng Cát (Hải An, Hải Phòng) Đoàn Chung Hiếu lên kế hoạch bàn bạc với Vũ Phương Phú (SN 2009, trú tại phường Hải An, Hải Phòng) và Phùng Văn Hải (SN 2009, trú tại phường Hải An, Hải Phòng) đi cướp lại xe.

Do Phú có quen biết anh Quân nên được giao việc rủ anh Quân đi "lượn đường" bằng xe máy mua của Hiếu. Hiếu chuẩn bị 2 chai thủy tinh để ném, Hải chuẩn bị kiếm, còn Hiếu tiếp tục rủ thêm Lê Văn Bảo Nam đi cướp lại xe.

Như kế hoạch đã bàn khoảng khoảng 0h ngày 13/4, Phú hẹn được anh Quân đi xe mà Hiếu đã bán, Phú chở a Quân đi “lượn đường”. Sau khi báo vị trí, nhóm Hiếu, Nam, Hải gặp được Phú và anh Quân tại khu vực vòng xuyến Bùi Viện - Ngã 5 sân bay Cát Bi, Phú nháy đèn, bấm còi inh ỏi ra tín hiệu để Hiếu gây sự đuổi.

Các đối tượng đuổi nhau qua nhiều tuyến phố Bùi Viện, Lê Hồng Phong, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh, Hồ Sen với kịch bản khi đến khu vực hợp lý Phú sẽ giảm tốc độ để xe Hiếu vượt lên và dùng kiếm chém anh Quân, sau đó Phú sẽ bỏ xe chạy để Hiếu cùng đồng bọn cướp lại xe.

Tuy nhiên, khi đuổi qua đường Hồ Sen thì Nam bị Tổ công tác HP22 Công an phường Lê Chân bắt giữ, Phú và Hiếu chạy thoát.

Ngày 13/4, sợ bị lộ, Hiếu bảo Phú khuyên Quân bán xe cho một người lạ mặt với giá 18 triệu đồng với lý do xe không có giấy tờ.