8 giờ truy bắt đối tượng tấn công tài xế, cướp xe SH ở Đà Nẵng

Thứ Tư, 08:24, 13/05/2026
VOV.VN - Đối tượng tấn công tài xế rồi cướp xe máy SH rồi tẩu thoát trong đêm. Sau 8 giờ truy bắt, lực lượng công an đã tóm gọn nghi phạm.

Khoảng 5h sáng 12/5, Công an phường Điện Bàn Đông tiếp nhận thông tin tố giác của ông Trịnh Ngọc Dũng (SN 1966, trú phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, hành nghề lái xe công nghệ) về việc bị cướp tài sản xảy ra vào đêm 10/5.

Đối tượng cướp xe SH và tang vật vụ án

Theo trình báo, lúc 22h45 ngày 10/5, ông Dũng điều khiển xe mô tô Honda SH BKS 43AB-040xx chở một nam thanh niên từ khu vực ngã ba đường Vương Thừa Vũ – Phó Đức Chính về khối Tứ Hà, phường Điện Bàn Đông.

Đối tượng bất ngờ dùng vật cứng tấn công vào vai phải và vùng đầu khiến ông Dũng bị thương, buộc phải bỏ chạy. Lúc này, đối tượng chiếm đoạt xe máy rồi tẩu thoát.

Hậu quả, ông Dũng bị 2 vết thương chảy máu ở vai phải; tài sản bị chiếm đoạt là xe SH trị giá khoảng 50 triệu đồng - là phương tiện mưu sinh, kiếm sống chính của ông Dũng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Điện Bàn Đông khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, khoanh vùng đối tượng.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã xác định nghi phạm là Lê Văn Thành (sinh năm 1985, thường trú phường Ngũ Hành Sơn, hiện tạm trú tại khối Tứ Hà, phường Điện Bàn Đông).

Tập trung truy xét, tổ công tác phát hiện đối tượng đã gửi chiếc xe SH tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Sơn Trà và đã rời khỏi nơi lưu trú. Tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến 13h30 cùng ngày, Công an phường Điện Bàn Đông tiến hành bắt giữ Lê Văn Thành khi đối tượng đang có mặt tại một quán cà phê trên địa bàn phường An Hải.

Qua xác minh, Thành có 1 tiền án, 3 lần bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Tại thời điểm bắt giữ, test nhanh đối với đối tượng cho kết quả dương tính với ma túy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra. 

Đối tượng bị bắt giữ sau 8 giờ bị bắt giữ

Việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng chỉ sau hơn 8 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quyết liệt và hiệu quả trong công tác quản lý địa bàn, đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng công an cơ sở.

Nhận lại tài sản là phương tiện kiếm sống, mưu sinh của gia đình, ông Trịnh Ngọc Dũng bày tỏ sự vui mừng, cảm ơn lực lượng công an đã kịp thời vào cuộc, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

CTV Đức Lâm/VOV-Miền Trung
Thông tin thêm vụ sập tường quán cà phê khiến công nhân tử vong ở Đà Nẵng
Thông tin thêm vụ sập tường quán cà phê khiến công nhân tử vong ở Đà Nẵng

Trưa 12.5, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng thông tin - vụ sập tường quán cà phê trên đường Lê Lợi (phường Hải Châu, Đà Nẵng) là tai nạn lao động. Nạn nhân tử vong là công nhân đang đào đục vỉa hè tại khu vực thi công.

Đà Nẵng triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán người dưới 16 tuổi, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Đà Nẵng bắt giữ đối tượng cướp giật liên tiếp trước dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

VOV.VN - Công an phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng đã nhanh chóng điều tra, truy xét và bắt giữ đối tượng thực hiện liên tiếp nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trước dịp lễ 30/4 -1/5.

