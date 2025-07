Công an Quảng Trị xử phạt nhóm thanh thiếu niên 51 triệu đồng

Qua phản ánh của người dân, gần đây, trên một số tuyến đường trung tâm các phường Đông Hà, Nam Đông Hà, xuất hiện các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển mô tô chạy tốc độ cao, đánh võng, lạng lách, vượt đèn đỏ, gây mất an ninh và an toàn giao thông. Sau khi nắm thông tin, tối 13/7, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Công an phường Nam Đông Hà tuần tra, kiểm soát.

Nhóm thanh thiếu niên tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Khoảng 21h30 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm gồm 9 thanh niên đi trên 5 mô tô biểu hiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, do nhóm thanh thiếu niên này tuổi từ 16-18 tuổi nên lực lượng chức năng mời cả phụ huynh đến trụ sở Công an cùng làm việc.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý nhóm thanh thiếu niên với 18 hành vi, vi phạm như: Người từ đủ 16-18 tuổi điều khiển xe có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên; chủ phương tiện giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển; phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật… Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện một trường hợp trong nhóm thanh thiếu niên này vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện.

Lực lượng Công an xử phạt các trường hợp vi phạm này với tổng số tiền 51 triệu đồng với tất cả các lỗi vi phạm và tạm giữ 3 mô tô để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.