Những thỏa thuận tiền tỷ vụ nâng điểm thi ở Sơn La đã được làm rõ

Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La xác định, trong 44 thí sinh được nâng điểm tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 ở Sơn La, ngoài những trường hợp đã hối lộ 300-400 triệu đồng còn có những cuộc thỏa thuận tiền tỉ để sửa bài thi.

Trần Văn Điện khai nhận chỉ đưa thông tin 4 thí sinh để nhờ Nga xem điểm trước

Trong bản cáo trạng được hoàn tất sau hơn 6 tháng Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại để làm rõ hành vi đưa, nhận hối lộ, ngoài truy tố tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La bổ sung thêm 2 tội danh là “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ” đối với 7 bị can.



Bốn bị can bị đề nghị truy tố về tội "Đưa hối lộ" gồm: Hoàng Thị Thành- cựu Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai, Trần Văn Điện – cựu cán bộ Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, Lò Thị Trường – nông dân ở thành phố Sơn La, Nguyễn Minh Khoa – cựu Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La.

Ngoài ra, các bị can Lò Văn Huynh, Nguyễn Thị Hồng Nga, Cầm Thị Bun Sọn bị đề nghị truy tố thêm về tội "Nhận hối lộ" theo khoản 2 và khoản 4, Điều 354, Bộ luật Hình sự.

Sau khi Nga bị bắt, người thân đã giao nộp cho Cơ quan an ninh điều tra số tiền 1 tỉ đồng

Việc làm rõ tội danh đưa và nhận hối lộ đối với các bị can nói trên được Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết là phù hợp với những diễn biến, tình tiết mới của vụ án sau phiên tòa xét xử vào ngày 15/10/2019.

Theo cáo trạng, do quen biết nhau từ trước, chiều ngày 26/8/2018, bị can Trần Văn Điện đến phòng làm việc của Nguyễn Thị Hồng Nga tại Sở Giáo dục và Đào tạo đặt vấn đề nhờ nâng điểm cho 4 thí sinh. Hai bên thỏa thuận mỗi trường hợp nâng điểm sẽ phải trả 230-350 triệu đồng.

Bị can Nga, Thủy và Sọn đã cùng nhau sửa bài thi, nâng điểm cho 4 thí sinh theo yêu cầu của Điện. Sau kỳ thi, Điện đưa cho Nga 1.040.000.000 đồng. Sau khi Nga bị bắt, người thân đã giao nộp cho Cơ quan an ninh điều tra số tiền 1 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, Điện khai nhận chỉ đưa thông tin 4 thí sinh để nhờ Nga xem điểm trước chứ không được thỏa thuận và đưa tiền cho Nga.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được có đủ cơ sở xác định Trần Văn Điện đã thỏa thuận và đưa cho Nguyễn Thị Hồng Nga số tiền trên.

Cáo trạng cũng xác định bị can Lò Văn Huynh đã thỏa thuận nhận của bà Lò Thị Trường 300 triệu đồng để giúp nâng điểm cho con trai. Mặc dù không thừa nhận nhưng cơ quan điều tra và viện kiểm sát đều kết luận đủ cơ sở xác định Huynh còn nhận của cựu thượng tá Nguyễn Minh Khoa 1 tỉ đồng để nâng điểm cho 2 thí sinh.

Tại phiên xét xử sơ thẩm vào tháng 10/2019, Lò Văn Huynh thay đổi lời khai phủ nhận việc thỏa thuận và cầm tiền của Khoa.

Cụ thể ngày 13/6/2018, Khoa đến nhà nhờ Huynh nâng điểm cho 2 thí sinh với số điểm 27 trở lên để trúng tuyển vào các trường công an nhân dân. Mỗi trường hợp Khoa đưa cho Huynh 700 triệu đồng. Theo đó Khoa đưa trước cho Huynh 1 tỉ đồng. Số tiền này được Khoa để trong túi nilon màu đen. Sau khi Khoa về, Huynh cầm túi tiền cất vào tủ. Hôm sau Huynh xem lại thấy đủ 1 tỉ đồng gồm các tập tiền mệnh giá 500.000đ và 200.000đ.

Khi tổ công tác của Bộ giáo dục và Đào tạo lên kiểm tra tại tỉnh Sơn La, Lò Văn Huynh bị triệu tập làm việc với Cơ quan an ninh điều tra. Tối ngày 26/7/2018, Nguyễn Minh Khoa gọi điện đến số máy điện thoại của vợ Huynh để gặp Huynh xin lại số tiền đã đưa để trả lại cho gia đình thí sinh. Tuy nhiên, số tiền này đã được gia đình Huynh giao nộp cho cơ quan điều tra.

Sau khi bị khởi tố bổ sung tội nhận hối lộ, bị can Lò Văn Huynh thay đổi lời khai phủ nhận việc thỏa thuận và cầm tiền của Khoa. Số tiền 1 tỉ đồng đã nộp cho cơ quan điều tra là tiền tiết kiệm và bán đất của gia đình.

Nguyễn Minh Khoa cũng khai chỉ đưa danh sách nhờ Huynh xem điểm chứ không thỏa thuận và hối lộ để sửa bài thi, nâng điểm. Tuy nhiên, kết quả điều tra đủ căn cứ xác định Khoa đã đưa cho Huynh 1 tỉ đồng nhờ nâng điểm cho 2 thí sinh.

Bị can Cầm Thị Bun Sọn cũng bị cáo buộc cầm của bà Hoàng Thị Thành 400 triệu đồng để sửa bài thi cho một thí sinh.

Chiều tối ngày 13/3/2020, Nguyễn Minh Khoa (áo sáng màu) bị bắt tạm giam

Đặng Hữu Thủy cũng khai sau khi sửa bài thi, nâng điểm cho bốn thí sinh thì nhận 500 triệu đồng của ba phụ huynh, song đã trả lại. Hành vi của bị can Thủy có dấu hiệu của tội nhận hối lộ, song các phụ huynh không thừa nhận việc đưa tiền nên cơ quan điều tra xác định không có đủ chứng cứ quy kết./.