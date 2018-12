Những thủ đoạn “độc” ép con nợ của băng nhóm

Vừa qua Công an TP Vinh đã bắt giữ băng nhóm do Nguyễn Văn Vương (SN 1987, trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) cầm đầu. Với những thủ đoạn tinh vi, manh động, nhóm của Vương luôn là nỗi khiếp sợ cho nhiều người dân tại địa bàn huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc, TP Vinh... Thậm chí có người phải trốn đi biệt xứ vì lỡ “dính” đến băng nhóm của Vương. Bốn đối tượng tại cơ quan điều tra.

Nguyên Văn Vương có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, gây rối trật tự và cố ý gây thương tích. Là kẻ có số má, nhiều năm nay Vương đã quy tụ hàng chục đàn em dưới trướng. Để “phòng thân” nhóm này luôn trang bị “hàng nóng”. Khi con nợ không trả thì gây áp lực, đe dọa, ném chất bẩn vào trong nhà, khủng bố tinh thần.

Khi những người vay tiền không trả nợ đúng hạn, băng nhóm của Vương bắt đầu đòi nợ bằng những thủ đoạn theo kịch bản đã lên sẵn. Đầu tiên, chúng sẽ đến nhà con nợ, dùng lời lẽ đe dọa yêu cầu phải trả tiền. Khi con nợ chưa trả tiền, chúng phô tô ảnh con nợ rồi dán “cáo thị” khắp nơi để gây áp lực. Sau đó sẽ là đến màn khủng bố tinh thần bằng cách ném chất bẩn, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt chuột vào nhà...

Riêng anh Nguyễn Văn Luyến (SN 1979, trú tại TP Vinh) trong vòng chỉ 2 tháng, gia đình anh 5 lần bị một nhóm đối tượng đến ném chất bẩn trộn luyn, thuốc diệt cỏ, diệt chuột vào nhà để ép buộc trả nợ giúp người thân. Sự việc gây ảnh hưởng đến cuộc sống, an toàn tính mạng của gia đình anh Luyến, khiến người dân bất an.

Theo Công an xã Hưng Tây, nhóm này còn nhiều lần đe dọa Trưởng và Phó trưởng Công an xã nơi Vương cư trú. Cụ thể, vào ngày 22/10/2016, Công an xã Hưng Tây ngăn chặn 2 đàn em thân tín của Vương đang trên đường chuẩn bị đi đánh nhau. Công an thu giữ 4 con dao tự chế, đưa cả 2 thanh niên này về trụ sở UBND xã Hưng Tây để làm việc. Sau đó, Vương lập tức đến trụ sở chính quyền lăng mạ, chửi bới công an xã. Vương thậm chí chỉ tay vào mặt Trưởng Công an xã đe dọa...

PC_Article_Middle

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo của nạn nhân, cơ quan điều tra Công an TP Vinh nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn khi các đối tượng thường hành động vào đêm khuya, lúc vắng người, bịt kín mặt mũi, che biển số xe... Những thông tin về nhóm đối tượng này rất mơ hồ. Sau thời gian điều tra theo dõi, các trinh sát đã xác định được nhóm này do Nguyễn Văn Vương cầm đầu.

Ngày 25/12, nhóm của Vương đã bị bắt giữ khi đang “thác loạn” trong một khách sạn trên địa bàn TP Vinh. Hiện công an TP Vinh, Nghệ An đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm Nguyễn Văn Vương (SN 1987), Nguyễn Văn Ngọc (SN 1997), Hoàng Tuấn Dũng (SN 1994), cùng trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên và Nguyễn Văn Thắng (SN 1992, trú xã Nam Giang, huyện Nam Đàn) để tiếp tục điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.