Ninh Bình: Khởi tố nhóm mua bán các cô gái trẻ phục vụ quán karaoke

Ngày 17/1, thông tin từ Công an TP.Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT - Công an TP.Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để điều tra về các hành vi mua bán người trái pháp luật và bắt giữ người trái pháp luật.

Các bị can bị bắt và khởi tố, gồm: Trần Tiến Hòa (40 tuổi), Vũ Thị Hoa (37 tuổi, vợ Hòa - cùng ngụ TP.Ninh Bình), Đinh Tuấn Nghĩa (ngụ H.Nho Quan, Ninh Bình) và Phạm Văn Đông (36 tuổi, ngụ H.Sơn Dương, Tuyên Quang).

Các bị can bị khởi tố. (Công an TP Ninh Bình cung cấp)

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP.Ninh Bình, Phạm Văn Đông chuyên đi tìm các cô gái trẻ bán cho nhóm Trần Tiến Hòa, Vũ Thị Hoa và Đinh Tuấn Nghĩa để làm nhân viên phục vụ quán karaoke.

Gần đây nhất, từ ngày 6 - 26/12/2022, Đông đã bán cho nhóm Hòa 3 cô gái (trong đó có 1 người dưới 16 tuổi) để phục vụ quán karaoke. Sau thời gian làm việc, một số cô gái đã bỏ trốn vì bị nhóm của Hòa bắt ép bán dâm và có mâu thuẫn trong tiền bạc.

Phát hiện các cô gái bỏ trốn có sự tiếp tay của Phạm Văn Đông, ngày 11/1, vợ chồng Hòa và Nghĩa bắt giữ, đánh đập Đông nhiều lần. Vợ chồng Hòa còn cưỡng đoạt tài sản bằng cách bắt Đông viết giấy vay nợ 60 triệu đồng.

Nhận được tin báo, lực lượng của Công an TP.Ninh Bình đã vào cuộc điều tra, tiến hành bắt giữ cả 4 nghi phạm để làm rõ hành vi phạm tội./.