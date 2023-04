Nổ súng thị uy vì mâu thuẫn khai thác cát

Trước đó, lúc 14h20 ngày 24/4, Nguyễn Minh Phát (SN 1989) và Lê Quốc Khánh (SN 1986), cùng trú tỉnh Đồng Nai, mỗi người mang theo một khẩu súng đi đến một sà lan đang đậu bơm cát trên Sông Cái đoan thuộc ấp 6, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ. Tại đây, Phát lớn tiếng đe dọa và cầm súng bắn lên trời 3 phát rồi cùng Khánh bỏ đi.

Cơ quan Công an tìm được hai khẩu súng trên sông Cái đoạn giáp ranh giữa ấp 6 và ấp 7, xã Lương Nghĩa (Ảnh: Thế Phong)

Đêm cùng ngày, được cơ quan Công an vận động, hai đối tượng ra trình diện. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do Khánh có thỏa thuận bơm cát san lấp mặt bằng với bên thi công công trình cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, nhưng được một thời gian thì bên thi công kêu sà lan khác đến bơm cát tại vị trí của Khánh nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Để đe dọa các sà lan cát khác, Khánh kêu Phát đem theo hai khẩu súng, dùng ô tô chở Khánh từ Đồng Nai xuống chỗ sà lan bơm cát nổ súng thị uy. Việc nổ súng là do Khánh chỉ đạo, còn súng là Phát mua qua mạng.

Sau đó, Khánh đưa hai khẩu súng cho một người đàn ông quen ở xã Lương Nghĩa cất giấu, nhưng vợ anh này ném xuống sông gần nhà.

Đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tìm được 2 khẩu súng, một khẩu bắn đạn cao su còn 4 viên đạn do Phát sử dụng, một khẩu bắn đạn bi có đạn bên trong.

Vụ việc đang được ngành chức năng tỉnh Hậu Giang tiếp tục điều tra làm rõ./.