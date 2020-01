Nóng 24h: Bộ Công an giải thích lý do đưa cảnh sát đến Đồng Tâm vào sáng sớm

Giải thích lý do triển khai quân vào sáng sớm, Trung tướng Lương Tam Quang cho biết, mục tiêu ban đầu là đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân và hoạt động xây dựng tường rào. Nhưng trước việc nhóm chống đối chuẩn bị vũ khí cho nổ cây xăng, "dọa sát hại cán bộ xã, cho nổ nhà văn hóa, bắt cóc người già, trẻ em", cảnh sát phải lập chốt tại thôn Hoành, ngăn "mang vũ khí, lựu đạn đi ra khu vực đồng Sênh". Trong ảnh: Số vũ khí, hung khí nguy hiểm của các đối tượng bị cơ quan Công an thu giữ. Ảnh cắt từ clip của VTV