Nóng 24h: Chiếc điện thoại “tố” 2 tên cướp khiến cô gái tử vong

1. Manh mối tìm ra 2 tên cướp khiến cô gái tử vong ở cầu Thủ Thiêm: Theo đó, manh mối phát hiện ra nhờ 1 cửa hàng điện thoại trình báo có một phụ nữ đến bán chiếc điện thoại hiệu Samsung Note 8 với biểu hiện bất thường. Từ manh mối này, cơ quan công an nhanh chóng tiếp cận với người phụ nữ trên. Làm việc với công an, người phụ nữ khai mua chiếc điện thoại từ em ruột tên Trần Thanh Tín. Trong ảnh: Hai đối tượng Tín và Hoàng Anh tại Cơ quan điều tra. Đối chiếu hình ảnh thực tế của Tín và dữ liệu nhận dạng từ camera an ninh, cơ quan điều tra xác định có sự trùng khớp về nhân dạng. Tại cơ quan điều tra, Tín thừa nhận cùng với Ngô Hoàng Anh gây ra vụ cướp giật túi xách của 2 cô gái trên cầu Thủ Thiêm, nhưng không biết một nạn nhân đã tử vong. Quá trình đấu tranh, 2 nghi can khai nhận, do cần tiền chơi game nên Tín cùng Ngô Hoàng Anh rủ nhau đi cướp. Trong ảnh: Chiếc xe máy 2 đối tượng sử dụng đi cướp giật. (Ảnh: Dân trí) 2. Hôm nay, Tòa Phú Thọ triệu tập các bị cáo trong vụ đánh bạc nghìn tỷ: Liên quan đến vụ việc, đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát tỉnh Phú Thọ cho biết, việc triệu tập tất cả các bị cáo và luật sư liên quan đến vụ đánh bạc trực tuyến đến để nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử. Thời gian diễn ra phiên xét xử bắt đầu từ ngày 12/11 đến khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm. Địa điểm mở phiên tòa: Trụ sở TAND tỉnh Phú Thọ. Vụ án được đưa ra xét xử công khai. Trong ảnh: ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Ảnh: Zing.vn). 3. Sẽ giải quyết đơn kiến nghị của ông Hữu Ước với LS Trần Đình Triển: Liên quan đến vụ việc, Bộ Tư pháp đã có công văn gửi Liên đoàn Luật sư Việt Nam chỉ đạo Đoàn luật sư TP Hà Nội xác minh, giải quyết theo thẩm quyền đối với kiến nghị của ông Hữu Ước. Được biết đến nay, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã có 2 công văn yêu cầu Đoàn luật sư TP Hà Nội xem xét, giải quyết sự việc trên theo thẩm quyền, trên cơ sở đó báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định. Trong ảnh: Trung tướng Hữu Ước (ảnh trái) và luật sư Trần Đình Triển. (ảnh: Kiến thức) 5. Vụ Đinh La Thăng và đồng phạm: Mới thu hồi được hơn 20 tỷ đồng: Thông tin được đưa ra tại buổi họp báo Bộ Tư pháp chiều 29/10. Cụ thể, vụ án ông Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam) và đồng phạm, tiền án phí hơn 1 tỷ đồng, buộc ông Đinh La Thăng và 5 người khác bồi thường cho PVN hơn 820 tỷ đồng. Trong đó, riêng ông Đinh La Thăng bị buộc phải bồi thường hơn 600 tỷ đồng cho PVN. Kết quả đến nay đã thu hồi hơn 521 triệu đồng tiền án phí; tiền bồi thường đã thu được 20 tỷ đồng, vẫn còn hơn 800 tỷ đồng bồi thường đang trong quá trình thi hành án. Trong ảnh: Bị cáo Đinh La Thăng tại tòa. (Ảnh: TTXVN) 6. Công an Gia Lai chỉ đạo điều tra gấp vụ “ác bá” trên núi Cheng Leng: Liên quan đến vụ việc, Ban giám đốc Công an tỉnh Gia Lai giao Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với Công an huyện Chư Sê lập tức tiến hành xác minh, điều tra việc vụ việc. Cùng với đó, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và chức vụ cũng đang điều tra các đối tượng xâm lấn đất lâm nghiệp trên núi Cheng Leng. Kết quả điều tra sẽ được báo cáo, thông tin về UBND tỉnh Gia Lai, và Ban giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. Trong ảnh: đường lên núi Cheng Leng. 7. Bắt giữ vụ vận chuyển súng, đạn từ Campuchia về Việt Nam: Theo đó, 2 đối tượng bị bắt khi đang trên đường vận chuyển trái phép 35 khẩu súng và nhiều đạn dược. Số vũ khí bắt giữ được đều là súng sát thương. Theo lời khai ban đầu, các đối tượng nhận 35 khẩu súng và nhiều đạn dược tại khu vực chợ Olympic ở thủ đô Phnôm Pênh để vận chuyển về Việt Nam. Các đối tượng đã 4 lần trót lọt vận chuyển vũ khí và lần này thị bị bắt. Trong ảnh: Tang vật bị thu giữ./.