Công an Gia Lai chỉ đạo điều tra gấp vụ “ác bá” trên núi Cheng Leng

Liên quan tới phản ánh: “Ác bá” trên núi Cheng Leng” mà VOV đã thông tin trong những ngày qua, hôm nay (29/10), Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ. Người dân chuyên chở trên đường lên xuống núi Cheng Leng phải nộp 50 nghìn đồng/ lượt.

Cụ thể, Ban giám đốc Công an tỉnh Gia Lai giao Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với Công an huyện Chư Sê lập tức tiến hành xác minh, điều tra việc người dân trên đỉnh núi Cheng Leng, xã Hbông bị o ép thu thuế đường, bị ép bán rẻ nông sản, thậm chí bị hành hung trong nhiều năm liền. Cùng với đó, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và chức vụ cũng đang điều tra các đối tượng xâm lấn đất lâm nghiệp trên núi Cheng Leng. Kết quả điều tra sẽ được báo cáo, thông tin về UBND tỉnh Gia Lai, VOV và Ban giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Đồng thời, văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cũng cho biết đã tiếp nhận thông tin trên VOV. Song song với hoạt động điều tra của ngành chức năng, UBND tỉnh sẽ có chỉ đạo thêm về vấn đề này trong thời gian tới.

Liên quan tới hành vi o ép, bảo kê nông sản tại địa phương, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an tỉnh Gia Lai cũng cho biết, hàng năm, đơn vị đều có kế hoạch đấu tranh loại tội phạm này. Theo đó, cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý hình sự nhiều đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Thời gian tới, đơn vị sẽ đẩy mạnh nhằm tiến tới chấm dứt tình trạng này tại địa phương.

“Ác bá” trên núi Cheng Leng VOV.VN - Không những là ác bá của những hộ nghèo, theo Ban quản lý rừng phòng hộ Ayun Pa, Phạm Ngọc Tân còn là “địa tặc” có tiếng. Trước đó, VOV đã phản ánh việc nhiều người dân sinh sống, canh tác trên đỉnh núi Cheng Leng, xã Hbông, huyện Chư Sê, Gia Lai tố bị ông Phạm Ngọc Tân, trú tại làng Tăng, xã Ia Ke, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai o ép thu thuế 50 nghìn đồng/ lượt trên con đường độc đạo mỗi khi chuyên chở lên xuống núi. Người dân tại đây cũng cho biết, ông Tân một mặt chặn đánh những tư thương lên núi mua hàng, mặt khác đe dọa, hành hung nông dân chở hàng xuống núi bán.

Do đó, người dân chỉ có thể bán nông sản cho ông Tân với mức giá rẻ bằng gần một nửa so với giá thị trường. Thậm chí, có người bị ông Tân ngang nhiên lấy nông sản tại ruộng. Tình trạng bức bối này đã diễn ra trong nhiều năm nay. Tuy nhiên, vì sợ bị trả thù, hành hung, nên người dân không dám tố cáo tới chính quyền và các cơ quan bảo vệ pháp luật tại địa phương./.

