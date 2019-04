Nóng 24h: Chồng sát hại vợ rồi quấn chăn phi tang xuống giếng

2. Triệt phá đường dây ma túy khủng ở Nghệ An : Ngày 21/4, trao đổi với phóng viên, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng – PGĐ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án. Hiện tại Công an tỉnh Nghệ An cũng đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng liên quan. Đồng thời Ban chuyên án đang phối hợp với các đơn vị liên quan truy bắt những đối tượng người nước ngoài liên quan đến vụ án. Trong ảnh: 23 bao tải chứa hàng trăm kg ma túy đá được bỏ lại bên quốc lộ.