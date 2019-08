Nóng 24h: Chưa có kết quả khám nghiệm tử thi học sinh trường Gateway

7. Dùng dao mèo lén đâm trọng thương CSGT: Đối tượng bị bắt là Vương Hồng Thái (SN 1976, trú tại phố Long Xuyên, phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ). Trước đó, Thái đã dùng dao đâm Trung úy Nguyễn Hoàng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thị xã Phú Thọ rách phổi, rách lá lách, rách tụy và rách cơ hoành, đứt 02 xương sườn số 11-12 vì bị lập biên bản vi phạm các quy định về an toàn giao thông. Trong ảnh: Trung úy Nguyễn Hoàng đang điều trị tại bệnh viện với vết thương sâu. (Ảnh: Công an nhân dân)