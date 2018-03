Nóng 24h: Chuyển hồ sơ vụ Mobifone mua AVG sang cơ quan điều tra

1. Theo kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng, đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu thanh tra Dự án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần AVG để xem xét, khởi tố điều tra, xử lý đúng pháp luật. Hồ sơ, tài liệu vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG đã được Thanh tra Chính phủ chuyển sang cơ quan điều tra. Trước đó, Thủ tướng đồng ý với kết luận thanh tra vụ Mobifone mua AVG. 2. Bị cáo Đinh La Thăng trả lời về việc PVN góp vốn 800 tỷ đồng vào Oceanbank. Theo cáo buộc, ông Đinh La Thăng – nguyên Chủ tịch HĐQT/HĐTV PVN (giai đoạn 2008-2011) quyết định việc góp vốn vào Oceanbank khi biết rõ năng lực yếu kém của ngân hàng này. Hậu quả, 800 tỷ đồng của PVN bị mất khi Oceanbank kinh doanh thua lỗ, mất vốn chủ sở hữu và Ngân hàng Nhà nước phải mua lại bắt buộc với giá 0 đồng. Trong ảnh: Bị cáo Đinh La Thăng tại phiên tòa sáng 19/3. 3. Ba “đạo chích” nhí ở Quảng Bình rủ nhau trộm cắp tài sản. Nhóm đối tượng trộm cắp này đều trong độ tuổi đến trường, gồm: Trần Văn P, 12 tuổi, Ngô Việt H, 10 tuổi và Bùi Hoàng H, 10 tuổi, cùng trú tại thôn Giữa, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Trong ảnh là tang vật vụ án. 4. Truy tìm xe ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn. Lực lượng công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang tổ chức truy tìm chiếc xe ô tô gây tai nạn chết người ở xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột rồi bỏ trốn. Trong ảnh là hiện trường vụ tai nạn. 5. Liên quan đến vụ án giết người trong rẫy tiêu ở Bình Thuận, Công an đã thu giữ một cây rựa và một cây kéo được cho là tang vật gây án. Trong ảnh: Hiện trường vụ án mạng. 6. Truy nã một điều tra viên công an quận 8 về tội "Nhận hối lộ". Theo Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ở chức vụ điều tra viên Công an quận 8 (Công an TP HCM), Phạm Văn Ngoan đã có hành vi nhận hối lộ. Trong ảnh: Đối tượng Phạm Văn Ngoan.