Nóng 24h: Giang hồ xử nhau và những vụ giết người trên phố

1. Giang hồ Hà Tĩnh hỗn chiến vì tranh giành khách vay nặng lãi: Liên quan đến vụ này, ngày 21/10, Công an Hà Tĩnh cho biết, đã khởi tố bị can, tạm giam 5 đối tượng do Nguyễn Tùng Lâm (33 tuổi) cầm đầu để điều tra tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự 2015. Trước đó, do tranh chấp làm ăn, nhóm Lâm gây sự với nhóm Nguyễn Xuân Thông. Trong lúc xô xát, nhóm Lâm tước súng nhóm Thông và bắn chết Tuấn. Trong ảnh: ôtô bán tải tông vào hông Hyundai Santa Fe. Ảnh: Vnexpress 2. Truy bắt nghi can đâm chết chủ quán, cướp tài sản: Liên quan đến vụ án này, ngày 21/10, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang khẩn trương truy bắt nghi can đâm chết bà Võ Thị Thanh Thảo (42 tuổi) chủ quán cà phê trên đường ĐT 744 (xã Thanh Tuyền, H.Dầu Tiếng, Bình Dương). Trước đó, trong quá trình bán hàng, bà Thảo bị một thanh niên dùng dao đâm thấu ngực và cướp đi một dây chuyền. Trong ảnh: Hiện trường nơi nạn nhân đuổi theo tên cướp rồi gục ngã. 3. Đối tượng sát hại thanh niên mặc áo Grabbike là trẻ vị thành niên: Theo đó, nạn nhân được xác định là anh Lê Nhật H. (SN 1988, quê Bình Thuận). Trước đó, ngày 19/10, anh Huỳnh Minh Q phát hiện một thanh niên mặc áo trắng trên người có nhiều vết máu đi ra từ bụi rậm tại bãi đất trống trên đường thuộc huyện Bình Chánh. Đến gần anh Q. phát hiện nam thanh niên mặc áo Grabbike đã tử vong, trên người có nhiều vết đâm. Đối tượng tình nghi ban đầu được xác định là Lê Minh Thuận (SN 2003, ngụ quận 6). Trong ảnh: hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: Báo Lao động) 4. Vờ hỏi mua hàng, cướp dây chuyền 4,7 chỉ lên xe máy tẩu thoát: Liên quan đến vụ việc, ông Đặng Thanh Hương, Chủ tịch UBND phường Cốc Lếu (TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) xác nhận và cho biết cơ quan điều tra đang làm rõ vụ cướp tại một tiệm vàng trên địa bàn. Trước đó, khoảng 18h ngày 20/10, một nam thanh niên vào tiệm vàng tại đường Cốc Lếu hỏi mua dây chuyền 4,7 chỉ vàng với giá hơn 9 triệu đồng. Khi đang xem hàng, người này cầm dây chuyền chạy ra xe máy bỏ trốn. Hiện lực lượng chức năng đã trích xuất camera tại tiệm vàng và tiến hành truy bắt đối tượng. (Trong ảnh: Hình ảnh camera ghi lại. (Ảnh cắt từ clip). 5. Khởi tố vụ án “Tham ô tài sản” tại trường THPT chuyên Bạc Liêu: Theo đó, đối tượng bị khởi tố là bà N.T.M.L., nguyên Kế toán trường THPT chuyên Bạc Liêu. Trước đó, cơ quan CSĐT Công an Thành phố Bạc Liêu, nhận được đơn tố giác tội phạm của người dân. Nội dung đơn tố giác thể hiện, từ năm 2014 đến 2015, bà N.T.M.L., đã có hành vi lập hồ sơ, chứng từ khống, lập giấy chuyển khoản thanh toán qua kho bạc... để rút và chiếm đoạt số tiền hơn 450 triệu đồng. Trong ảnh: Trường THPT chuyên Bạc Liêu. 6. Vụ án Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga: CQĐT sai sót khi xử lý vật chứng: Liên quan đến vụ việc này, Thủ trưởng cơ quan điều tra (CQĐT) bác nội dung khiếu nại của ông Cao Toàn Mỹ về đề nghị hủy bỏ quyết định tạm giữ, thu hồi hơn 2,5 tỉ đồng từ ông; đồng thời chấp nhận đề nghị của ông Mỹ cho phong tỏa một tài khoản đứng tên của ông tương đương với số tiền bị thu hồi, để chờ giải quyết theo thủ tục tranh chấp dân sự. Trong ảnh: ông Cao Toàn Mỹ và Trương Hồ Phương Nga cùng Nguyễn Đức Thùy Dung (phải) tại phiên tòa hồi tháng 6/2017. (Ảnh: Thanh niên) 7. Con nghiện dùng bình gas uy hiếp gia đình, đánh công an: Trước đó, 18/10, Lê Ngọc Đăng Khoa (SN 1994, ngụ quận 6) có ý định lấy xe máy của gia đình đi cầm để lấy tiền mua ma túy về sử dụng. Bị ngăn cản, Khoa chửi bới rồi dùng bình gas uy hiếp những người đang có mặt trong căn nhà. Khi lực lượng chức năng đến, Khoa dùng bình gas tấn công cán bộ công an phường và bảo vệ dân phố. (Ảnh minh họa.) 8. Truy tìm đạo chích đột nhập chùa, nhốt sư cô trộm tài sản: Trước đó, rạng sáng 20/10, các sư cô trong chùa Bình Ân thức dậy chuẩn bị tụng kinh thì phát hiện kẻ gian đột nhập vào chùa lấy cắp tài sản nên trình báo công an. Kẻ gian lấy cắp 1 xe máy, tiền trong 4 thùng phước sương và cái loa. Theo các sư cô trong chùa, kẻ gian cạy cửa chánh điện, nhà kho của chùa và cài khoá bên ngoài để nhốt một sư cô trong phòng rồi trộm cắp tài sản. (Ảnh minh họa)./.