Truy tìm đạo chích đột nhập chùa, nhốt sư cô trộm tài sản

Ngày 21/10, công an huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết, cơ quan điều tra vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường và truy tìm nghi can gây ra vụ trộm tại chùa Bình Ân (thuộc thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành).

Thông tin ban đầu, rạng sáng 20/10, các sư cô trong chùa Bình Ân thức dậy chuẩn bị tụng kinh thì phát hiện kẻ gian đột nhập vào chùa lấy cắp tài sản nên trình báo công an.

Kẻ gian lấy cắp 1 xe máy, tiền trong 4 thùng phước sương và cái loa.

Theo các sư cô trong chùa, kẻ gian cạy cửa chánh điện, nhà kho của chùa và cài khoá bên ngoài để nhốt một sư cô trong phòng rồi trộm cắp tài sản.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.