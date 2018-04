Nóng 24h: Hoảng hốt phát hiện nhiều vết máu trên chiếc đò vô chủ

1. Cô lái đò mất tích, trên đò nhiều vết máu: Khoảng 22h tối 28/4, một số ngư dân nuôi cá lồng trên sông Tiền, phường Tân Long, Tp. Mỹ Tho (Tiền Giang) phát hiện chiếc đò máy trôi dạt liền kéo về cột vào bè cá chờ chủ đò. Trong ảnh: Chiếc đò máy được ngư dân lai dắt vào bờ. (Ảnh: Nhật Trường). Sáng dậy, những ngư dân hoảng hốt phát hiện nhiều vết máu trên chiếc đò lạ, họ lập tức báo với cơ quan chức năng. Trong ảnh: trên đò còn lưu nhiều vết máu. (Ảnh: Nhật Trường). Chiếc đò sau đó được xác định là của bà Phạm Thị Lệ Khanh (48 tuổi, ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Bà Khanh cũng được xác định mất tích từ đêm hôm trước. Nhiều người nghi ngờ bà Khanh bị cướp, bị sát hại trên chính chiếc thuyền của mình. Trong anh: Công an lấy lời khai vụ án. (Ảnh: Nhật Trường). 2. Nhóm thanh niên bị côn đồ truy sát dã man khi đang uống cà phê: Khi anh Tr. cùng 3 người bạn đang uống cà phê thì bất ngờ bị hơn chục đối tượng xông vào truy sát khiến nhóm anh Tr. phải nhập viện cấp cứu. Vụ việc đang được Công an quận 8, TP HCM điều tra làm rõ. Trong ảnh: Anh Bùi V.T. bị chém đứt gân cả hai tay đang được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Dân trí). 3. Công an tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện và ngăn chặn 7 đối tượng tổ chức truyền đạo “Đức chúa trời mẹ” trái phép, thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Trước đó, tổ chức kiểm tra nhà riêng của ông Hà Văn Thí 62 tuổi ở tiểu khu 5, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, Công an đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật. Trong ảnh: Công an Quảng Bình thu giữ tài liệu tuyên truyền đạo trái phép của nhóm đối tượng. (Ảnh: CTV Thanh Tuấn). 4. Thông báo truy nã đối tượng Nguyễn Thanh Quang: Công an tỉnh Hà Nam thông báo truy tìm tội phạm truy nã nguy hiểm Nguyễn Thanh Quang (SN 1989, HKTT tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam). Đối tượng cao 1,64m, sống mũi lõm, dái tai vuông chúc (như ảnh). Đề nghị các tổ chức, cá nhân và quần chúng nhân dân nếu phát hiện thông tin có liên quan hoặc biết nơi lẩn trốn của đối tượng lập tức báo Cơ quan Công an nơi gần nhất. Số điện thoại liên hệ: 0913289296 (Đ/c Phùng Chí Cao - Trưởng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Hà Nam). Trong ảnh: đối tượng Nguyễn Thanh Quang. 5. Bất ngờ đâm hàng xóm tử vong: Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Đình Phương (49 tuổi, trú xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) về tội giết người. Tháng 7/2017, ông Sơn (58 tuổi) đến mảnh đất trước nhà ông Phương để làm vườn, ông Phương chửi, hai bên lời qua tiếng lại, ông Sơn đánh vào đầu của Phương 2 cái. Bị đánh, ông Phương cầm dao đâm vào ngực khiến ông Sơn tử vong. Trong ảnh: Nhà ông Phương, nơi sảy ra án mạng. (Ảnh: Dân trí). 6. Khoảng 40 đối tượng hung hăng cướp tang vật phá rừng: Sau khi cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ nhiều khối gỗ bị khai thác trái phép, có khoảng 40 đối tượng (cầm đầu là đối tượng Cường, xã Đăk Krong, Đăk Đoa) mang theo dao, rựa, 2 khẩu súng đến khu vực hiện trường tiểu khu 191 thuộc lâm phần quản lý của UBND xã Hà Tây, huyện Chư Păh, Gia Lai đe dọa và lấy đi tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ. Trong ảnh: Hiện trường một vụ phá rừng tại huyện Chư Păh. (Ảnh: Dân trí). 7. Điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bé gái 9 tuổi: Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương đang điều tra nguyên nhân cái chết của bé gái 9 tuổi vào ngày 28/4. Lúc phát hiện sự việc, cháu bé đang ở bên người mẹ ruột của mình, người mẹ đang trong trạng thái bị kích động mạnh. Chủ tịch UBND phường Thanh Bình (nơi thường trú của nạn nhân) cho biết, mẹ cháu bé có biểu hiện trầm cảm sau sinh. Ảnh minh họa: Nhiều phụ nữ lâm vào tình trạng trầm cảm sau sinh. (Ảnh: Kênh 14). Nguồn tin: Dân trí.

