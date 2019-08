Nóng 24h: Lời khai man rợ của kẻ hiếp dâm rồi sát hại nữ sinh Hà Nội

2. Khởi tố "thầy tu" đánh dã man bé trai ở Bình Thuận: Chiều 9/8, Đại tá Lê Bá Thanh, Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã ký lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lương Việt Đức để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích trẻ em dưới 16 tuổi theo Bộ luật Hình sự. Ông Đức được cho tại ngoại, nhưng cấm rời khỏi nơi cư trú. Ảnh: Bị can Lương Việt Đức.