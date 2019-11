Nóng 24h: Nghi phạm chết trong trại tạm giam là do bệnh lý

1. Công an Hà Nam công bố nguyên nhân bị can tử vong trong trại tạm giam: Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam thì nghi can Đặng Thanh Tùng tử vong do nguyên nhân bệnh lý, không có dấu vết tác động của ngoại lực. Trước đó, ngày 22/9, Đặng Thanh Tùng bị bắt và khởi tố về tội "Môi giới mại dâm người chưa thành niên". Phản ánh tới báo chí, gia đình bị can Đặng Thanh Tùng cho biết ngày 21/11 nhận được thông tin Tùng đã tử vong trong thời gian bị tạm giam. Khi tới BV đa khoa tỉnh Hà Nam, gia đình phát hiện trên thi thể Tùng có nhiều vết bầm, thâm tím trên vùng ngực và một số bộ phận trên cơ thể. Trong ảnh: Anh Tùng trước khi chết và vết thương bầm tím trên cơ thể anh này khi mất.