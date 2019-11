Nóng 24h: Nguyên PGĐ Sở KH-ĐT Hà Nội bị bắt vì vụ Nhật Cường

Quyết định Khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ Luật hình sự năm 2015. Ảnh: Công an cung cấp