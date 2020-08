Nóng 24h: Nguyễn Xuân Đường nhận thức mình đã sai

1. Xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Đường: 8h sáng ngày 18/8, Tòa án Nhân dân TP Thái Bình đưa ra xét xử phiên sơ thẩm vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Tại phiên tòa, Nguyễn Xuân Đường từ chối 2 luật sư do Tòa mời, do bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình là sai trái với pháp luật. Trong ảnh: Xe áp tải bị cáo Nguyễn Xuân Đường đến tòa và hình ảnh bị cáo trả lời HĐXX. (Ảnh: Trọng Phú)