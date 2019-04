Nóng 24h: Nhóm đối tượng hack Facebook chiếm hàng chục tỷ đồng

1. Nhóm đối tượng hack facebook chiếm hàng tỷ đồng: Ngày 27/4, thông tin từ cơ quan điều tra Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Tiến (SN 1995, trú tại Quảng Trị), cùng 12 nghi can khác để làm rõ hành vi lừa đảo qua mạng. Tất cả 13 thanh niên đang bị tạm giữ cùng quê Quảng Trị, trong đó Tiến bị cho là người cầm đầu. Cả nhóm này bị bắt giữ tại TP Đà Nẵng.