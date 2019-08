Nóng 24h: Rượu say, đánh vợ mang bầu 6 tháng vỡ nền sọ, gãy tay chân

Cùng ngày, báo cáo với đoàn giám sát của Quốc hội, ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, nguyên nhân cháu Long tử vong do suy hô hấp tuần hoàn, do sốc nhiệt trong không gian giới hạn. Về thông tin chiếc áo đỏ của nạn nhân, ông Tùng chia sẻ thêm, đằng sau balo của bé Long có áo màu đỏ của trường Gateway ướt đẫm mồ hôi.