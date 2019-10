Nóng 24h: Thông tin mới vụ hai cựu công an Sơn La ăn trộm 11kg ma túy

8. Tước quân tịch Thượng úy công an "cướp" ngân hàng ở Thanh Hóa: Đại tá Đào Đức Minh, PGĐ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, thượng úy Đào Xuân Tư (SN 1987), công tác tại Công an huyện Triệu Sơn là người cầm súng xông vào ngân hàng Vietcombank ngày 25/7. Theo Đại tá Đào Đức Minh, căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam thượng úy Đào Xuân Tư về tội gây rối trật tự công cộng. Thượng úy Đào Xuân Tư đã bị tước danh hiệu công an nhân dân. Trong ảnh: Đại tá Đào Đức Minh thông tin tại buổi họp báo./.