Nóng 24h: Vì sao Our City lại biến thành “sòng bạc” lớn ở Hải Phòng?

Quá trình kiểm tra đã phát hiện tại tầng 2 và 3 của tòa nhà trung tâm Khu đô thị Our City có đặt các máy chủ và hàng trăm máy thành phần được đặt rải rác tại các tòa nhà khác. Vận hành hệ thống thiết bị đánh bạc qua mạng, tất cả đều là người Trung Quốc còn rất trẻ, chỉ từ 18 đến ngoài 20 tuổi. Ảnh: Xe chuyên dụng cùng Công an được bố trí đảm bảo an ninh vòng ngoài. Ảnh: Công an nhân dân