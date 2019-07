Kẻ bắn người tình ở Đắk Lắk bị bắt khi đang trốn tại Đà Nẵng

Chiều 28/7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng đã bắt được đối tượng đang bị truy nã là Nguyễn Văn Tùng (còn gọi Tùng Đồng, 39 tuổi, trú huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) khi đang lẩn trốn tại TP.Đà Nẵng.

Đối tượng Tùng.

Tùng được xác định là đối tượng dùng súng quân dụng bắn chị Nguyễn Nữ Mạnh Huyền (38 tuổi, trú huyện Cư Kuin), sau đó dùng súng tự sát nhưng bất thành. Sau khi gây án, Tùng được chuyển xuống Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh điều trị.

Đến ngày 25/7, Tùng đã bỏ trốn khỏi bệnh viện cùng con trai 10 tuổi. Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát lệnh truy nã trên toàn quốc đối với Tùng. Sau 4 ngày lẩn trốn, lực lượng công an đã bắt được Tùng tại một nhà nghỉ ở TP. Đà Nẵng và tổ chức di lý về trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk để phục vụ công tác điều tra.

Như VOV thông tin, vào ngày 21/7, tại khu vực chợ 19/8, xã Ea B'hốk, huyện Cư Kuin, xảy ra vụ nổ súng khiến một đôi nam nữ trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Một số người dân địa phương cho biết, nghe thấy hai tiếng nổ lớn ở một ngôi nhà gần chợ 19/8 nên đã chạy đến xem. Tại hiện trường, một đôi nam nữ bị thương nặng, nên báo cho cơ quan chức năng. Ngay sau đó, Công an huyện Cư Kuin đã có mặt phong tỏa hiện trường, đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Ngôi nhà nơi Tùng dùng súng quân dụng bắn chị Huyền trọng thương rồi tự sát nhưng bất thành.

Qua xác minh ban đầu, người nổ súng tên Nguyễn Văn Tùng, là người địa phương, có quan hệ tình cảm với một phụ nữ tên Huyền đang làm việc ở gần khu vực chợ 19/8.

Cuối buổi chiều cùng ngày, Tùng đến gặp Huyền và xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ Tùng rút súng quân dụng thủ sẵn bắn chị Huyền. Thấy chị Huyền gục ngã, Tùng dùng súng tự sát nhưng bất thành.

Tùng từng phải chấp hành án phạt tù giam. Sau khi mãn hạn tù, Tùng về lại địa phương và có quan hệ tình cảm với chị Huyền cho đến khi xảy ra vụ việc đau lòng. Vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.