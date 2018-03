Nữ bác sĩ sản khoa bị chồng sát hại tại nhà: Người chồng đã tử vong

Theo Dân Trí, nghi can Bùi Huy Đông, sinh năm 1971, trú tại đường Hoàng Quốc Việt , phường Bắc Lệnh ( thành phố Lào Cai) sát hại vợ là bác sỹ Trần Thị Hiền , Phó trưởng khoa sản Bệnh viên đa khoa tỉnh Lào Cai tại nhà riêng ngày 2/3/2018 đã tử vong tại nhà riêng lúc 2h sáng nay (13/3) sau một tuần cứu chữa. (Ảnh: An Kiên) Trước đó, ngày 8/3, Công an TP. Lào Cai cho biết, bệnh viện đã trả Bùi Huy Đông (ảnh) về nhà vì tình trạng sức khỏe quá yếu, nguyên nhân do thuốc diệt cỏ đã ngấm vào cơ thể. (Ảnh: An Kiên) Bùi Huy Đông là nghi phạm trong vụ án hình sự giết người xảy ra tại phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai. Đông đã ra tay sát hại vợ là chị Trần Thị Hiền (41 tuổi), nguyên là bác sĩ sản khoa, công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai. Trong ảnh, chiếc búa đinh Bùi Huy Đông dùng để sát hại chính vợ mình.(Ảnh: An Kiên) Vụ việc được phát hiện vào lúc hơn 17h ngày ngày 2/3, tại khu vực tổ 4, phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai. Cháu Bùi Huy Hùng (SN 2004) là con trai chị Trần Thị Hiền (SN 1977) và Bùi Huy Đông (SN 1971) đi học về, phát hiện mẹ nằm bất tỉnh dưới nền nhà, trên đầu có nhiều vết máu, gần đó là chiếc búa. Cháu bé phát hiện bố đang nằm nôn ói trên tầng 3 nên hô hoán người thân, hàng xóm đến cứu giúp. Trong ảnh, khu vực cháu Hùng phát hiện bố đang nôn ói. (Nguồn: VnExpress) Nguyên nhân vụ việc được xác định do ghen vợ mình có mối quan hệ bất chính bên ngoài, trong lúc nóng giận không kìm chế được bản thân, Đông đã ra tay sát hại vợ rồi dùng thuốc diệt cỏ tự vẫn. Trong ảnh, vỏ chai thuốc độc Bùi Huy Đông dùng để tự sát. Hồi tình sau khi được cấp cứu, Bùi Huy Đông đã thừa nhận sát hại vợ do ghen tuông. Theo hàng xóm, cả hai vợ chồng chị Hiền đều rất hiền lành, ngay trước khi án mạng xảy ra, mọi người còn thấy hai người đi chơi cùng nhau. (Nguồn: VnExpress) Ở cơ quan, chị Trần Thị Hiền là Phó trưởng khoa Sản – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, là bác sĩ chuyên khoa II duy nhất của khoa, được đánh giá là cán bộ đào tạo bài bản, có chuyên môn giỏi, nhiệt tình trong công việc. (Nguồn: VnExpress)./.

