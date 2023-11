Nữ DJ điều hành đường dây sản xuất 750kg ma tuý "nước vui"

Chiều 22/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can trong đường dây buôn bán "nước vui" tại TP.HCM do một đối tượng từng làm DJ ở nước ngoài cầm đầu. Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, trong nửa năm, các đối tượng đã pha chế, đóng gói và xuất ra thị trường khoảng 750 kg ma túy nước vui.

Trước đó, đầu năm 2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện một nhóm nghi vấn pha chế, đóng gói ma túy tổng hợp “nước vui” quy mô lớn. Các đối tượng mua mua túy và các phụ gia từ nước ngoài về đóng trong những những gói café, trà thảo mộc, bao bì hấp dẫn, bắt mắt, mỗi gói trọng lượng 15g. Nhìn bề ngoài, không ai nghĩ bên trong chứa ma túy. Thị phần mà các đối tượng hướng tới là giới trẻ, học sinh, sinh viên, muốn tìm tòi, khám phá sự mới lạ.

Tang vật của vụ án

Xác định tính chất phức tạp của đường dây, tiềm ẩn hậu quả khôn lường đối với thế hệ trẻ, tháng 3/2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác lập chuyên án 0323H, quyết tâm khám phá tổ chức tội phạm nguy hiểm này, không để các đối tượng “đầu độc” thế hệ trẻ.

Sau gần 3 tháng xác minh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác định cầm đầu đường dây là Nguyễn Thị Hoài, 31 tuổi, trú tại Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Hoài từng làm DJ ở nước ngoài, quãng thời gian này Hoài học được công thức pha chế ma túy “nước vui”. Nhận thấy đây là mặt hàng siêu lợi nhuận, Hoài về nước, tuyển mộ thêm người, bắt tay vào sản xuất hàng cấm.

Thủ đoạn của các đối tượng là mua bán ma túy qua mạng xã hội, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, thuê các công ty vận chuyển đưa ma túy, các loại phụ gia, bao bì đóng gói về Việt Nam tập kết tại kho ở TP. Hồ Chí Minh. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường xuyên thay đổi nơi cất giấu, pha chế, đóng gói ma túy.

Ba đối tượng được Hoài giao nhiệm vụ pha trộn, đóng gói ma túy là Mạc Đức Vinh, 34 tuổi ở Hải Dương, Đào Hoàng Nam và Nguyễn Hưng Long, cùng 35 tuổi ở TP Hồ Chí Minh. Việc giám sát được giao cho Thạch Hoàng Minh, 42 tuổi ở Trà Vinh và Võ Thị Quỳnh Trang, 26 tuổi ở TP. Hồ Chí Minh phụ trách.

Cuối tháng 5/2023, trinh sát nhận được thông tin các đối tượng đóng gói xong ma túy, chuẩn bị mang đi tiêu thụ. Xác định đây là thời điểm thích hợp để phá án, Ban Chuyên án đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sỹ chia thành 18 tổ công tác bố trí theo dõi, giám sát 11 đối tượng chính và 7 địa điểm pha chế, đóng gói và cất giấu ma túy.

Sáng 5/6/2023, khi Thạch Hoàng Minh và Võ Thị Quỳnh Trang đưa ma túy đi tiêu thụ, một tổ công tác ập vào bắt quả tang. Tại hiện trường, thu giữ 67 kg ma túy tổng hợp, trong đó có gần 9.000 gói ma túy thành phẩm nhãn Chali, deadpool, foryou, coffee, cristy fruit và 20 kg ma túy tổng hợp dạng bột chưa đóng gói.

Cơ quan điều tra làm rõ, trong nửa năm, các đối tượng đã pha chế, đóng gói và xuất ra thị trường khoảng 750 kg ma túy nước vui.

Ngay sau khi bắt phạm tội quả tang, đồng hoạt 17 tổ công tác tạm giữ các đối tượng khác trong đường dây, khám xét khẩn cấp 7 địa điểm cất giấu, pha chế, đóng gói ma túy; đồng thời, tạm giữ các đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả, Ban chuyên án tạm giữ 17 đối tượng, thu 217 kg ma túy tổng hợp các loại, 208 kg vỏ bao bì, cùng nhiều dụng cụ, phương tiện dùng pha trộn, đóng gói, vận chuyển ma túy.

Mở rộng vụ án, ngày 17/8/2023, Ban Chuyên án bắt giữ Bùi Trung Nguyên, 18 tuổi, thu giữ 3 kg ma túy tổng hợp cùng băng chuyền, bột, phụ gia, bao bì dùng vào sản xuất, đóng gói ma túy.

Đến nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can. Bước đầu, Cơ quan điều tra làm rõ, trong nửa năm, các đối tượng đã pha chế, đóng gói và xuất ra thị trường khoảng 750 kg ma túy "nước vui".

Việc đấu tranh thành công chuyên án nêu trên, thu giữ một lượng lớn các chất ma túy góp phần bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy.