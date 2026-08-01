"Ông trùm" karaoke Việt KTV Vũ Phi Điệp bị khởi tố

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội vừa khởi tố Vũ Phi Điệp (46 tuổi, trú Hoàng Mai, Hà Nội, Giám đốc Tập đoàn Việt KTV) về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo khoản 2 điều 225 Bộ luật Hình sự.

Ông Vũ Phi Điệp, Giám đốc Tập đoàn Việt KTV.

Theo điều tra, Vũ Phi Điệp chưa ký bất cứ hợp đồng sử dụng bản quyền nào nhưng chỉ đạo nhân viên sao chép các tác phẩm ama nhạc rồi xử lý thành bản karaoke. Sau đó, Điệp chỉ đạo nhan viên tích hợp vào các thiết bị phục vụ hát karaoke mang thương hiệu Việt KTV.

Bước đầu xác định có khoảng 1.500 tác phẩm âm nhạc bị khai thác trái phép. Vụ án này là lời cảnh báo với các tổ chức, cá nhân lợi dụng công nghệ số để xâm phạm tài sản trí tuệ của người khác.