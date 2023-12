Ông trùm tổ chức đánh bạc tại Câu lạc bộ Poker Lucas Palace có 4 tiền án

Ngày 20/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, tiếp tục mở rộng vụ án "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" tại câu lạc bộ (CLB) Poker Lucas Palace, 2 địa chỉ tại số 51 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội bằng hình thức Poker, với số tiền khoảng trên 20 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 10 bị can.

Cơ quan Công an kiểm tra, phát hiện tại tầng 3 của ngôi nhà nhiều người đang đánh bạc bằng hình thức Poker

Trong đó, 5 bị can khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc", cùng trú tại TP Hà Nội gồm: Nguyễn Hà Trang (SN 1997, trú tại quận Đống Đa); Hồ Thị Ngân (SN 2003, trú tại quận Cầu Giấy); Lê Lâm Anh (SN 1996, 1 tiền sự, trú tại quận Nam Từ Liêm); Lê Đức Huy (SN 1997, trú tại quận Hai Bà Trưng) và Phạm Thị Huyền Trang (SN 1996, trú tại tỉnh Thái Nguyên).

Và 5 bị can khởi tố về tội "Đánh bạc", đều trú tại TP Hà Nội gồm: Nguyễn Minh Khoa (SN 1990, trú tại quận Hà Đông); Đoàn Văn Khang (SN 1985, trú tại quận Cầu Giấy); Phạm Ngọc Diệp (SN 1986, trú tại quận Thanh Xuân); Hoàng Minh Tiến (SN 1997) và Phạm Văn Lương (SN 1993), cùng trú tại quận Bắc Từ Liêm.

Bị can Trần Xuân Minh và Đào Anh Dũng.

Như vậy, đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố tổng 37 đối tượng về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" bằng hình thức Poker. Đường dây này do Trần Xuân Minh (SN 1990, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) và Đào Anh Dũng (SN 1992, trú tại quận Đống Đa) trực tiếp điều hành mọi hoạt động.

Cục Cảnh sát hình sự cho biết, Trần Xuân Minh là đối tượng có 4 tiền án gồm các tội danh: "Cố ý gây thương tích", "Cưỡng đoạt tài sản", "Đánh bạc", "Gây rối trật tự công cộng". Ngoài ra, bị can Minh còn bị xử phạt vi phạm hành chính về tội "Hủy hoại tài sản". Đây cũng là đối tượng có "máu mặt" ở tỉnh Thái Bình sau đó về Hà Nội làm ăn.

Bị can Minh và Dũng là bạn học cấp 3 với nhau, tuy cùng đứng chung đường dây "Tổ chức đánh bạc" nhưng tất cả điều hành đều do bị can Minh chỉ đạo, còn Dũng chỉ đứng ra làm bình phong, quản lý chung. Để điều hành CLB, hai đối tượng Minh và Dũng tuyển thêm nhiều nhân viên bảo vệ, chia bài, thu ngân… để tổ chức cho khách đánh Poker theo tour lấy giải thưởng và tổ chức cho khách đánh bạc bằng hình thức chơi Poker.

Đến nay, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 37 bị can trong vụ án "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Theo các trinh sát để triệt phá vụ án này phải mất rất nhiều thời gian, do thủ đoạn tổ chức đánh bạc tại CLB Poker Lucas Palace rất tinh vi, khép kín người lạ không thể vào được. Phương thức thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng là tạo khoảng ngăn cách giữa tầng 2 và tầng 3 của tòa nhà. Đơn cử, khách tham gia đánh Poker theo tour lấy giải sẽ chỉ ở tại tầng 2 do Trần Xuân Minh điều hành hoạt động và không biết được trên tầng 3 đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức Poker do Đào Anh Dũng có nhiệm vụ trực tiếp điều hành hoạt động cho khách đánh bạc với các thủ đoạn tinh vi.

Cũng theo Cục Cảnh sát hình sự, từ khi thành lập đến nay, CLB Lucas Palace đã thu hút hàng nghìn người đăng ký thẻ thành viên tham gia chơi Poker theo tour lấy giải thưởng và đánh bạc bằng hình thức Poker gồm nhiều thành phần khác nhau, trong đó có cả những người nước ngoài. Quá trình đánh bạc, người chơi đã sử dụng điểm chíp đã mua để đặt cược với nhau, mỗi ván cắt phế 5% trên tổng số tiền đặt cược. Khi khách nghỉ thì đổi lại điểm chíp cho nhân viên thu ngân để lấy tiền mặt. Sau khi ca đánh bạc kết thúc, nhân viên kiểm đếm số tiền "cắt phế" và tổng hợp doanh thu từng ngày báo cáo lại cho 2 đối tượng Minh, Dũng.

Khách đến đánh bạc cũng có thể chuyển khoản tiền qua tài khoản hoặc quét mã Qr code. Khi chơi thua sẽ có nhân viên đến tận bàn bán thẻ chip để đánh bạc tiếp. Trong đó, mỗi bàn sẽ có 7 đến 9 người chơi và 1 nhân viên chia bài. Mỗi lần khách đến tham gia đánh bạc ít nhất là mua 5 triệu đồng tiền chíp, nhiều nhất là 20 triệu đồng tiền chíp. Tuy nhiên, không phải ai cũng thắng, có trường hợp con bạc thua đến 100 triệu đồng/ngày…

Nhiều người nước ngoài tham gia đánh bạc tại CLB Lucas Palace.

Ngày 15/10/2023, CLB Lucas Palace đang tổ chức cho nhiều người Việt Nam và người nước ngoài đánh bạc bằng hình thức Poker tại phòng Vip 1, Vip 3 tầng 3 đã bị tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội kiểm tra, phát hiện bắt quả tang. Tại phòng Vip 1 do Mai Hoàng Phương Trang (Dealer) đang chia bài cho 9 đối tượng: Nguyễn Văn Huân, Nguyễn Phan Long, Harada Naoto, Tung Tzu Hsiang, Lee Yi-Cheng, Kim Byunh Chul, Tạ Nữ Quỳnh Anh, Leem Dong Hyun, Nguyễn Vinh Quang đánh bạc bằng hình thức Poker. Thu giữ số phỉnh tổng cộng 144.580 điểm tương đương 144.580.000 đồng.

Tại phòng Vip 3 do Phạm Thị Hoàng Anh (Dealer) đang chia bài cho 7 đối tượng, gồm: Đinh Mạnh Hà, Trần Công Sáng, Nguyễn Văn Lâm, Phạm Đức Hiếu, Nguyễn Mạnh Quân, Lưu Tuấn Tùng, Vũ Phúc Dương đang đánh bạc bằng hình thức Poker. Thu giữ số phỉnh tổng cộng: 139.750 điểm tương đương 139.750.000 đồng.

Vật chứng thu giữ, gồm: 2 bàn Poker hình bầu dục, 18 ghế tựa, 5 CPU; 2 ổ cứng; hơn 100 bộ bài tây; 3 camera; 1 máy tính xách tay; 1 thùng chíp; hơn 283 triệu đồng; 400 USD; 34 điện thoại di động; 284.330 điểm chíp tương đương hơn 284 triệu đồng và nhiều đồ vật, tài liệu khác phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tổng số tiền sử dụng tham gia đánh bạc bằng hình thức Poker khoảng trên 20 tỷ đồng

Hiện vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục được điều tra mở rộng, xử lý đối tượng liên quan.