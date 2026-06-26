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Phạt 15 năm tù đối với bị cáo lừa đảo chiếm đạt tài sản tại Đồng Tháp

Thứ Sáu, 14:47, 26/06/2026
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VOV.VN - Ngày 26/6, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Văn Chất (39 tuổi, ngụ xã Tiên Thủy, tỉnh Vĩnh Long) 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, tháng 5/2024, Võ Văn Chất quen biết anh Thái Trần Tuấn Đạt (34 tuổi, ngụ phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp) thông qua một người bạn giới thiệu. Do cần tiền tiêu xài, Chất nảy sinh ý định đưa ra thông tin gian dối về việc đầu tư chứng khoán có lợi nhuận cao nhằm chiếm đoạt tiền của anh Đạt.

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Phiên tòa xét xử vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Để tạo lòng tin, Chất sử dụng tên giả Nguyễn Văn Lý, giới thiệu bản thân là người làm trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán và thường xuyên hướng dẫn nhiều người đầu tư sinh lời.

Chất tư vấn cho anh Đạt đầu tư trên các sàn giao dịch tài chính, cam kết mức lợi nhuận từ 0,5% đến 1% mỗi ngày trên tổng số tiền đầu tư, đồng thời hứa hoàn trả vốn nếu xảy ra thua lỗ. Tin tưởng, anh Đạt nhiều lần chuyển tiền cho Chất để đầu tư.

Trong quá trình trao đổi, anh Đạt cho biết thường xuyên bị các trang web từng tham gia đầu tư tài chính gọi điện, nhắn tin làm phiền và hỏi Chất cách xử lý. Mặc dù không có khả năng thực hiện, Chất vẫn nhận giúp và đưa ra nhiều "gói dịch vụ" xóa dữ liệu cá nhân với giá từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng để anh Đạt chuyển tiền.

Từ tháng 5 đến tháng 7/2024, Chất nhiều lần yêu cầu anh Đạt chuyển tiền để đầu tư và mua các gói dịch vụ xóa dữ liệu, với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Chất không thực hiện theo thỏa thuận mà chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

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Bị cáo nhận tội tại phiên tòa

Để tiếp tục tạo lòng tin, từ ngày 10/5 đến ngày 8/6/2024, Chất đã chuyển lại cho anh Đạt hơn 56 triệu đồng và nói đây là tiền lãi từ hoạt động đầu tư.

Theo kết quả điều tra, Chất không đầu tư chứng khoán, cũng không mua các gói dịch vụ xử lý, xóa thông tin cá nhân trên mạng như đã hứa mà sử dụng số tiền chiếm đoạt được để tham gia đánh bạc qua mạng. Sau nhiều lần chuyển tiền nhưng không đạt kết quả như cam kết, anh Đạt phát hiện bị lừa nên làm đơn tố giác đến cơ quan công an.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Võ Văn Chất là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản hợp pháp của bị hại, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa chung.

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Bắt “nữ quái” lừa đảo góp vốn đầu tư mỹ phẩm, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Mỹ Tuyết, sinh năm 1997, trú phường Phú Xuân, thành phố Huế để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

PV/VOV-ĐBSCL
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