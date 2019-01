Phát hiện, bắt giữ gần 100 kg pháo tại Thanh Hóa

PC_Article_AfterShare_1

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, những ngày qua lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa liên tiếp phát hiện, bắt giữ gần 100 kg pháo nổ. Theo Đại tá Đào Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, mục tiêu phấn đấu trong đêm giao thừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa không có tiếng pháo.

Hôm qua (ngày 23/1), trên quốc lộ 1A, thuộc địa phận thành phố Thanh Hoá, tổ tuần tra kiểm soát giao thông, thuộc Phòng PC08, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra xe ôtô tải Biển kiểm soát: 63C-011.97 do Nguyễn Văn Tâm, sinh năm 1993, ở thôn Xuân Tây, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa điều khiển.

(Ảnh minh họa)

Phát hiện trên xe chở ba hộp pháo hoa, tổng trọng lượng 4,5 kg. Trước đó ít giờ, cũng trên quốc lộ 1A, thuộc địa phận thị trấn Quảng Xương, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra xe ôtô đầu kéo BKS: 77C-072.57 do Nguyễn Hồng Lắm, sinh năm 1976, ở phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định điều khiển. Lực lượng chức năng phát hiện ôtô vận chuyển 3 kg pháo hoa.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Như vậy, cùng với 2 vụ vận chuyển pháo trái phép ngày 16 và 17/1 bị lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ, thì số lượng pháo bị bắt giữ lên đến gần 100kg. Đại tá Đào Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng xuống địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát tình hình, phấn đấu trong đêm giao thừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa không có tiếng pháo./.

Mang ô tô lắp biển số giả vận chuyển pháo lậu VOV.VN -Lực lượng phòng chống ma túy và Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển 80 kg pháo lậu trên xe ô tô lắp biển giả.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER