Phát hiện đồ vật trôi dạt vào bờ biển Phú Yên, nghi chứa chất cấm

Trước đó, ngày 18/3, người dân ở thị xã Đông Hòa khi đi tắm biển phát hiện một số đồ vật được đóng gói dạng hộp hình chữ nhật bằng băng keo màu xám bạc, màu trắng hoặc màu đen, trọng lượng khoảng 1 kg trôi dạt vào bãi biển thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên nên báo cáo sự việc đến cơ quan Công an. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có chứa chất bột màu trắng (nghi là chất cấm) trộn lẫn cát, sạn.

Đồ vật nghi chứa chất cấm trôi dạt vào bờ biển tỉnh Phú Yên.

Hiện, Công an thị xã Đông Hòa đang tiến hành thụ lý, giải quyết vụ việc theo quy định. Công an thị xã Đông Hòa thông báo đến Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam; Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vũng Rô; UBND các xã, phường; Công an các xã, phường trên địa bàn thị xã Đông Hòa để thông báo rộng rãi cho người dân được biết. Người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến đồ vật có đặc điểm nêu trên phải báo cáo, giao nộp ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Công an thị xã Đông Hòa.