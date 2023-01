Phát hiện gần 1 tạ ma túy từ Đức gửi về sân bay Nội Bài

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh, bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ, đồng thời bắt giữ 3 đối tượng.

Các kiện hàng được gửi từ Đức về Việt Nam. (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng Cục Hải quan TP đã tổ chức kiểm tra, phát hiện các kiện hàng nghi vấn chứa ma túy.

Cụ thể, lực lượng chức năng tìm thấy 3 vận đơn, gồm 8 kiện, thùng cát tông có trọng lượng tổng hơn 205 kg, được gửi từ Cộng hòa liên bang Đức. Trong các kiện, thùng này cất giấu 98 kg ma túy tổng hợp, gồm 45 kg MDMA, 53 kg Ketamine và 2.000 gói nước vui”.

Công an TP Hà Nội, Cục Hải quan TP Hà Nội và Công an TPHCM đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ việc. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã bàn giao các đối tượng và vật chứng cho Công an TPHCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Cũng trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, từ ngày 15/11/2023 đến 5/1/2023 lực lượng chức Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy- Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ 472 vụ với 734 đối tượng phạm tội về ma túy; trong đó xử lý hình sự 457 vụ, 595 đối tượng,… vật chứng thu giữ được hơn 110 kg ma túy các loại.

Riêng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện 20 vụ, bắt giữ 91 đối tượng, thu giữ hơn 102 kg ma túy các loại.

Công an TP Hà Nội cho biết hiện nay, nhiều đối tượng thực hiện thủ đoạn vận chuyển trái phép chất ma túy dưới hình thức chuyển phát nhanh quốc tế, thông qua các công ty vận chuyển quốc tế. Ma túy sẽ được tội phạm ngụy trang trong các kiện hàng hóa như máy cà phê, máy hút bụi, máy lọc không khí, hộp bánh kẹo... gây khó khăn cho lực lượng chức năng./.